Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Съездили в "Светофор" и обомлели: делимся своими находками и разочарованиями - честный отзыв

Съездили в "Светофор" и обомлели: делимся своими находками и разочарованиями - честный отзывФото из архива "Про Города"

Поход в магазин "Светофор" можно сравнить с игрой в рулетку: есть шанс приобрести товары по действительно выгодным ценам, но можно и остаться без желаемого из-за ограниченного ассортимента. Недавний визит блогера o-milla на Севере, известного своими обзорами, вновь подтвердил эту особенность сети. Основной целью блогера была покупка бюджетной посуды для праздника, однако реальность внесла свои коррективы.

Посуда: дефицит и неоправданные цены

Поиск недорогих тарелок, салатников или бокалов для гостей оказался безуспешным. Ассортимент посуды был крайне скуден: предлагались лишь несколько видов базовых тарелок с опаловым покрытием, без какого-либо выбора. При этом цены на эти позиции не соответствовали ожиданиям от дискаунтера, находясь на уровне обычных сетевых супермаркетов. Это делало покупку нецелесообразной.

Удачные находки: сыр, сезонные лакомства и выгодные сладости

Несмотря на неудачу с посудой, нашлись и товары, которые порадовали. Например, сыр "Сыробогатов" в увеличенной упаковке предлагался по действительно выгодной цене за килограмм, что делает его одним из лучших предложений на рынке. Покупатели отмечают его пониженную калорийность и стабильно хороший вкус.

Среди сладостей выделялись банки с цитрусовыми в сахаре (лимон и апельсин с имбирем). Этот продукт – отличное решение для зимнего сезона, прекрасно подходит для приготовления согревающего чая. Также были замечены крупные упаковки печенья в глазури и пряников, которые могут быть удобным выбором для больших семей.

Бытовые товары: выборочная выгода

В отделе бытовой химии ситуация оказалась неоднозначной:

  • Удачная покупка: Гель для стирки детских вещей с нейтральным ароматом показался разумным выбором для ежедневного использования по приемлемой цене.
  • Сомнительное предложение: Кондиционер для белья объемом 3 литра за 200 рублей, хоть и кажется выгодным, обладает слабым и нестойким ароматом, на что часто указывают покупатели.
  • Локальные находки: Гель для бритья за 185 рублей может привлечь внимание тех, кто ищет специфический товар, редко встречающийся в других магазинах.

Снеки и перекусы: стоит ли брать?

Любители необычных закусок могут заинтересоваться набором из четырех упаковок чипсов из нори. Однако их вкус описывается как довольно простой – соленые водоросли без выраженных оттенков. Манговые конфеты за 218 рублей, по вкусу напоминающие жевательный мармелад, обладают насыщенным ароматом, но с точки зрения экономии, сушеное манго на маркетплейсах может оказаться более выгодным приобретением.

Итоги посещения:

Посещение "Светофора" требует понимания специфики магазина. Это не место для масштабного закупа продуктов, а скорее площадка для точечных приобретений конкретных товаров, где цена действительно ниже среднерыночной. Перед визитом рекомендуется ознакомиться с актуальными отзывами или проверить наличие интересующих товаров через мобильное приложение, если такая функция доступна. Главный совет — не рассчитывайте найти здесь всё необходимое, но будьте готовы к приятным локальным находкам.

Комментарий эксперта:

Елена Соколова, маркетолог, специалист по потребительскому поведению: "Магазины типа 'Светофор' играют важную роль в потребительской экосистеме, предлагая товары по сниженным ценам. Их успех достигается за счет оптимизации логистики, работы с поставщиками и часто – за счет ограниченного ассортимента и уценки товаров с подходящим к концу сроком годности. Для потребителя важно подходить к шопингу в таких местах с четким запросом и пониманием, что это скорее поиск 'сокровищ', а не планомерный шопинг. Сравнение цен и отзывов перед покупкой – всегда разумная стратегия."

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+