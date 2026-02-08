Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сыплю соду на матрас и сплю спокойно: эффект стойкий - хватает на целый месяц, делюсь хитростью

Сыплю соду на матрас и сплю спокойно: эффект стойкий - хватает на целый месяц, делюсь хитростьюнейросеть GС

В детстве, примерно в десять лет, я оказалась в больнице. Было не страшно — вокруг много детей, некоторые с мамами, кормили нас хорошо, да и родные приносили домашние угощения. Летними вечерами даже разрешали смотреть мультфильмы в комнате отдыха. Но в памяти отпечаталось не это.

Тогда, в начале 1990-х, я впервые увидела старые матрасы, свернутые в изголовьях незастеленных коек. Они были не в современных клеёнчатых чехлах, а тканевые, в полоску, бело-серые от времени. И на них были пятна — большие, размытые, буро-жёлтые. Детское воображение дорисовывало самые неприятные истории. Мысль о том, что на таком матрасе нужно спать, вызывала отторжение. Я плохо спала те ночи и даже просила дать мне «чистый», хотя, конечно, меня никто не слушал.

С тех пор у меня сформировалось особое, очень требовательное отношение к матрасам и постельному белью. Постельное я могу купить недорогое, но матрас всегда выбираю с ортопедическими свойствами — на этом не экономлю ни для себя, ни для детей. Это не топовые модели за десятки тысяч, но и не простые «коврики». Обязательно использую наматрасники и часто меняю бельё.

Эта привычка проявляется везде. Попав в роддом, я первым делом оценивала состояние матраса и подушки. Останавливаясь у родных, я не проверяю чистоту их постелей с лупой — я доверяю их аккуратности. Но когда ко мне приезжают гости, я специально оставляю на краю кровати стопку свежего, идеально белого белья, чтобы сразу было видно: здесь чисто и безопасно.

Простой ритуал очистки: пищевая сода вместо химии

Зная свою особенную внимательность к этому вопросу, я выработала домашний ритуал. Примерно раз в месяц я очищаю матрас обычной пищевой содой. Это копеечное средство, которое помогает освежить поверхность, устранить возможные запахи и даёт мне чувство уверенности в чистоте спального места.

Как проходит эта процедура:

  1. Матрас должен быть сухим. Я беру пачку пищевой соды и через ситечко или просто рукой равномерно рассыпаю её по всей поверхности. Если есть заметные участки, наношу чуть больше порошка.
  2. Оставляю соду на несколько часов, иногда на весь день, чтобы она впитала влагу и запахи.
  3. Тщательно собираю порошок пылесосом с хорошей насадкой.

Этот метод кажется мне логичным и экологичным. Сода — натуральный абсорбент, она не оставляет резких химических запахов, безопасна для аллергиков и действительно делает поверхность визуально свежее. Конечно, она не заменит профессиональную химчистку при серьёзных загрязнениях, но как регулярная гигиеническая процедура работает отлично.

Возможно, для кого-то такая привычка покажется чрезмерной. Но для меня это способ создать дома то самое чувство безопасности и чистоты, которого так не хватило когда-то в больничной палате. Это инвестиция не столько в чистоту матраса, сколько в собственное спокойствие.

Источник: dzen.ru

Ранее мы писали Рюмку в барабан — и стиралка скрипит от стерильности: ошметки грязи, извести и плесени вылетят в трубу со свистом и Вонь из ботинок улетит навсегда: использую метод 1 раз — о запахе больше не вспоминаю.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+