Сыплю соду на матрас и сплю спокойно: эффект стойкий - хватает на целый месяц, делюсь хитростью

В детстве, примерно в десять лет, я оказалась в больнице. Было не страшно — вокруг много детей, некоторые с мамами, кормили нас хорошо, да и родные приносили домашние угощения. Летними вечерами даже разрешали смотреть мультфильмы в комнате отдыха. Но в памяти отпечаталось не это. Тогда, в начале 1990-х, я впервые увидела старые матрасы, свернутые в изголовьях незастеленных коек. Они были не в современных клеёнчатых чехлах, а тканевые, в полоску, бело-серые от времени. И на них были пятна — большие, размытые, буро-жёлтые. Детское воображение дорисовывало самые неприятные истории. Мысль о том, что на таком матрасе нужно спать, вызывала отторжение. Я плохо спала те ночи и даже просила дать мне «чистый», хотя, конечно, меня никто не слушал.

С тех пор у меня сформировалось особое, очень требовательное отношение к матрасам и постельному белью. Постельное я могу купить недорогое, но матрас всегда выбираю с ортопедическими свойствами — на этом не экономлю ни для себя, ни для детей. Это не топовые модели за десятки тысяч, но и не простые «коврики». Обязательно использую наматрасники и часто меняю бельё.