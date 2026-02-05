Вонь из ботинок улетит навсегда: использую метод 1 раз — о запахе больше не вспоминаю

Сталкивались с проблемой неприятного запаха от любимых кроссовок или туфель? Эта досадная проблема знакома многим, даже при регулярном уходе. И необязательно сразу бежать за новыми стельками. В вашем доме наверняка найдутся средства, способные быстро и эффективно устранить проблему, а не просто замаскировать ее.

Почему обувь "благоухает": раскрываем причину запаха

Главные виновники "ароматной" обуви – бактерии. Внутри пары, особенно после активного дня, создается идеальная среда для их размножения: тепло, влажно, в общем, настоящий рай. Простое проветривание тут не поможет. Нужно создать бактериям невыносимые условия, нейтрализовав влагу и продезинфицировав поверхность.