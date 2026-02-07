"Не вздумайте покупать, даже по акции": в Роскачестве назвали марки сыра, которые стоит обходить стороной

Как информирует PRIMPRESS, в продукции нескольких российских брендов были выявлены заменители молочного жира. Этот факт вызывает серьезные опасения экспертов, поскольку подобная практика фактически вводит потребителя в заблуждение относительно состава и качества приобретаемого товара.

Российская система качества (Роскачество) провела детальное исследование голландского сыра, одного из наиболее популярных продуктов питания в России. Результаты проверки оказались неутешительными: значительная часть образцов от ряда производителей не соответствовала заявленным стандартам и содержала недопустимые компоненты, что ставит под сомнение безопасность продукта для потребителя.

Голландский сыр пользуется широким спросом в России, являясь частым ингредиентом как повседневных блюд, например, бутербродов на завтрак, так и праздничных застолий, где он используется для приготовления изысканных закусок. Высокая популярность продукта стала основной причиной для проведения его всесторонней проверки Роскачеством. Целью исследования было предоставление потребителям информации о том, какие марки предлагают действительно качественный сыр, а какие вводят в заблуждение, используя недобросовестные методы производства.

Выявление нарушений: растительные жиры вместо молочных

В ходе проверки Роскачество обнаружило, что отдельные производители, расположенные в Новосибирской, Курской областях, Ставропольском крае, а также в Санкт-Петербурге, в целях снижения себестоимости продукции добавляют в сыр растительные жиры, маскируя их под молочные. Эксперты отмечают, что регулярное потребление продуктов с такими заменителями может негативно сказаться на здоровье, особенно при употреблении сыра в больших количествах.

Продукция, нарушившая стандарты

Голландский сыр от производителей из упомянутых регионов, не соответствующий установленным стандартам, был отмечен Роскачеством. Специалисты подчеркивают критическую важность осознанного выбора производителя, поскольку любые отклонения от установленных норм напрямую влияют на качество конечного продукта и могут иметь вредные последствия для организма.

Рекомендации Роскачества по выбору натурального сыра

Чтобы приобрести настоящий сыр и избежать покупки имитаций, Роскачество советует:

Тщательно анализировать состав: Отсутствие в списке ингредиентов растительных жиров является ключевым показателем натуральности сыра.

Отсутствие в списке ингредиентов растительных жиров является ключевым показателем натуральности сыра. Обращать внимание на знаки качества: Продукция, проверенная Роскачеством, гарантирует соответствие стандартам безопасности.

Продукция, проверенная Роскачеством, гарантирует соответствие стандартам безопасности. Сравнивать цены: Слишком низкая стоимость продукта может указывать на использование дешевых заменителей молока.

Ваш выбор – ваше здоровье

Исследование Роскачества демонстрирует, что при покупке голландского сыра крайне важно отдавать предпочтение надежным брендам и внимательно изучать состав. Безопасность и качество продукта напрямую влияют не только на вкусовые качества блюд, но и на ваше здоровье.

Экспертное уточнение:

Иван Петрович, технолог молочной промышленности: "При выборе сыра обращайте внимание не только на маркировку, но и на внешний вид. Натуральный твердый сыр обычно имеет плотную, однородную текстуру, без видимых пор или жирных пятен. Цвет должен быть равномерным. Если вы видите, что сыр очень пластичен или, наоборот, крошится неестественно, это может быть сигналом о наличии растительных жиров. Производители, которые честно подходят к делу, указывают наличие растительных масел в составе, если они используются, но для "голландского" сыра это является отклонением от классического рецепта".

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также: