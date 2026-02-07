Цветы‑долгожители: создаём клумбу, которая будет цвести всё лето
- 21:30 7 февраля
- Иван Скоробогатов
Создание клумбы, которая будет радовать цветением с начала лета до поздней осени, вполне достижимо. Ключ к успеху – в подборе растений, обладающих продолжительным периодом цветения от природы.
Лобелия, словно яркое покрывало, расстилается по земле. Она прекрасно смотрится не только на клумбах, но и в ампельных композициях, украшая подвесные кашпо или напольные вазоны.
Не уступает лобелии по элегантности бегония вечноцветущая, чьи пышные соцветия создают непрерывное цветочное буйство на протяжении всего лета.
Калибрахоа, внешне напоминающая петунию, обладает собственным, неповторимым очарованием, привлекая внимание своим изяществом.
Портулак постоянно удивляет, демонстрируя новые оттенки и их разнообразные сочетания, что делает его динамичным элементом ландшафтного дизайна.
Особого внимания заслуживает агератум. Его пушистые соцветия, похожие на миниатюрные разноцветные помпоны, добавляют клумбе текстуру и воздушность.
Анютины глазки отличаются удивительной стойкостью к неблагоприятным погодным условиям, успешно произрастая даже в суровых климатических зонах Урала и Сибири. Каждый цветок источает тонкий, но очень приятный аромат.
Плющелистная герань создает ощущение пышности и нарядности, её ниспадающие побеги эффектно украшают края клумб и вазонов.
Экспертное уточнение:
Иван Сергеевич, ландшафтный дизайнер: "При формировании цветников непрерывного цветения важно учитывать не только продолжительность цветения каждого вида, но и его требования к освещению, типу почвы и влажности. Комбинируя растения с разными сроками цветения и потребностями, можно добиться наиболее эффектного и устойчивого результата. Например, ранние весенние цветы, такие как мускари или крокусы, могут задать старт, а осенние, вроде хризантем или астры, завершить сезон."
