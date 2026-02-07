Цветы‑долгожители: создаём клумбу, которая будет цвести всё лето

Лобелия, словно яркое покрывало, расстилается по земле. Она прекрасно смотрится не только на клумбах, но и в ампельных композициях, украшая подвесные кашпо или напольные вазоны.

Создание клумбы, которая будет радовать цветением с начала лета до поздней осени, вполне достижимо. Ключ к успеху – в подборе растений, обладающих продолжительным периодом цветения от природы.

Не уступает лобелии по элегантности бегония вечноцветущая, чьи пышные соцветия создают непрерывное цветочное буйство на протяжении всего лета.

Портулак постоянно удивляет, демонстрируя новые оттенки и их разнообразные сочетания, что делает его динамичным элементом ландшафтного дизайна.

Особого внимания заслуживает агератум. Его пушистые соцветия, похожие на миниатюрные разноцветные помпоны, добавляют клумбе текстуру и воздушность.

Анютины глазки отличаются удивительной стойкостью к неблагоприятным погодным условиям, успешно произрастая даже в суровых климатических зонах Урала и Сибири. Каждый цветок источает тонкий, но очень приятный аромат.

Плющелистная герань создает ощущение пышности и нарядности, её ниспадающие побеги эффектно украшают края клумб и вазонов.

Кроме того, мы освещали тему зимней подкормки синиц.

Экспертное уточнение:

Иван Сергеевич, ландшафтный дизайнер: "При формировании цветников непрерывного цветения важно учитывать не только продолжительность цветения каждого вида, но и его требования к освещению, типу почвы и влажности. Комбинируя растения с разными сроками цветения и потребностями, можно добиться наиболее эффектного и устойчивого результата. Например, ранние весенние цветы, такие как мускари или крокусы, могут задать старт, а осенние, вроде хризантем или астры, завершить сезон."

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также: