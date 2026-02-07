Кладу щепотку в воду — и опрыскиваю спатифиллум: белоснежным покрывалом цветов покрыт весь год — эффект просто "вау"

Спатифиллум, знакомый многим как "женское счастье", пользуется большой популярностью среди любителей комнатных растений. Его белоснежные цветы, напоминающие паруса, традиционно ассоциируются с удачей в личной жизни. Каждый владелец стремится добиться от своего растения обильного и продолжительного цветения.

Ксения Давыдова, опытный агроном и цветовод, раскрывает секрет простого, но действенного удобрения, которое способно не только улучшить состояние "женского цветка", но и стимулировать его цветение. Ключевым компонентом этого простого средства является обычный глицин, доступный в любой аптеке по невысокой цене.