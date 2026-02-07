Подсели всей семьей на эту вкуснятину! 30 минут и готово! Лучший рецепт из куриной грудки

Подготовка основы: Куриное филе тщательно промывается под проточной водой и хорошо обсушивается бумажными полотенцами. Это устраняет излишнюю влагу, обеспечивая оптимальные условия для последующей обжарки. Филе нарезается очень мелкими кубиками, размером примерно 0,5 см. Чем мельче будут кусочки, тем более нежной получится текстура готовых котлет.

Подготовка вкусовых добавок: Твердый сыр натирается на средней терке. Его добавление придает котлетам легкую сливочность и дополнительную сочность. Чеснок измельчается с помощью пресса или на мелкой терке, добавляя блюду пикантную ароматику и легкую остроту.

Замешивание однородной массы: В глубокой миске объединяются нарезанное филе, тертый сыр и измельченный чеснок. Добавляются одно яйцо, сметана и мука. Состав приправляется солью и смесью молотых перцев по вкусу. Все компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной, достаточно густой и вязкой массы, которая будет хорошо держать форму. При необходимости, если масса кажется слишком жидкой, можно добавить еще одну столовую ложку муки.

Формирование котлет: Чтобы масса не прилипала к рукам, их следует смочить водой или слегка смазать растительным маслом. Далее формируются небольшие котлеты желаемой формы. Классическим вариантом являются круглые или овальные лепешки.

Деликатная обжарка: Разогрейте растительное масло в сковороде на умеренном огне. Выкладывайте сформированные котлеты ложкой в разогретое масло, слегка прижимая их для придания плоской формы. Обжарка с каждой стороны занимает 3-4 минуты до образования аппетитной золотистой корочки. После этого огонь убавляется до минимального, сковорода накрывается крышкой. Котлеты доводятся до готовности в таком режиме в течение 5-7 минут. Этот финальный этап обеспечивает полное пропекание и сохранение сочности.