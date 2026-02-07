Увидела в "Красное&Белое" новинки и интересные продукты: первая февральская подборка

В итоге, мы отправились за покупками. Пройдясь по всем отделам и тщательно осматривая полки, мы собрали полную корзину разнообразных товаров, среди которых были как полезные находки, так и, возможно, "ерунда". Теперь я хочу поделиться с вами своими февральскими открытиями. Некоторые из них показались мне действительно разумным приобретением и выгодной покупкой, в то время как другие оказались для меня лично не столь актуальными. Но, как говорится, каждому своё.

Недавно я запланировала визит в магазин "Красное&Белое", однако постоянно откладывала эту поездку. Дело в том, что изменения в моём рационе и списке покупок сделали ассортимент этого магазина менее подходящим для моих текущих нужд, поскольку именно те продукты, которые я ищу, там отсутствуют. В то же время, в магазине появились новинки и товары, которые могут заинтересовать других членов моей семьи. Несправедливо было бы ограничивать их выбор только из-за моей диеты, не так ли?

Магазин уже давно предлагает покупателям не только продукты питания, но и разнообразные товары для дома, бытовую химию и косметику. Особенно привлекательными выглядят готовые подарочные наборы, которые иногда оказываются выгоднее, чем покупка тех же средств по отдельности в обычных магазинах. Хотя, стоит признать, на маркетплейсах иногда можно найти ещё более существенные скидки.

В этот раз моё внимание привлекли мужские наборы от бренда "Dav". В них входит шампунь и гель для душа. Я отношусь к этому бренду с положительной стороны и считаю его продукцию качественной. Также впервые я заметила здесь губки для обуви. Зимой, когда в северных регионах многие переобуваются в валенки и подобную обувь, это может быть не самым востребованным товаром, но широта ассортимента магазина впечатляет.

Новинки от популярных брендов снеков:

По традиции, один из известных производителей снеков регулярно радует покупателей новыми вкусами. В этот раз "Lays" представил сразу две новинки. Первая – чипсы с нежным сыром и трюфелем, вторая – рифлёные чипсы со вкусом лангустинов в пикантном соусе. Что касается вкусовых предпочтений, то здесь каждый выбирает сам. Мне лично чипсы с сыром и трюфелем не пришлись по вкусу, а вот лангустины показались интересным и действительно новым вариантом.

Орехи от "Botanica":

Компания "Botanica" предлагает разнообразный ассортимент орехов. Хотя цены на их продукцию могут показаться высоковатыми, каждый раз, когда я решалась на покупку, оставалась довольна. Орехи всегда крупные, чистые и вкусные, без посторонних привкусов. Сейчас моё внимание привлекло фруктово-ореховое ассорти по цене 189 рублей.

Куриные стрипсы от "Мираторг":

"Мираторг" также не отстаёт и предлагает свою новинку. Ранее магазин представлял копчёные куриные крылья в соусе сацебели, а теперь появились куриные стрипсы в соусе барбекю. Их внешний вид, возможно, на любителя, и не всегда очевидно, где именно проходит граница соуса. Однако, как быстрый перекус или альтернатива полноценному ужину, когда нет времени готовить, они могут подойти. Цена вполне адекватная – 199 рублей за 300 грамм. Отзывы о продукте противоречивые.

Расширенный выбор кисломолочной продукции:

Радует, что в магазине появился выбор кисломолочных продуктов. Раньше ассортимент ограничивался брендом "Простоквашино", но теперь в холодильниках можно найти сметану 20% жирности от "Талицкого МК". Я высоко ценю продукцию этого производителя, регулярно покупаю их йогурты и молоко. Приятным бонусом является и привлекательная цена – 86 рублей.

Сладости без сахара:

Хотя эта категория продуктов интересна не всем, лично я постоянно их покупаю. Возможно, сладости без сахара актуальны и для кого-то ещё. В ассортименте представлены пирожное брауни, фисташковое брауни и шоколадный батончик по доступной цене – 39 рублей. Я впервые попробовала этот батончик и могу сказать, что вкус соответствует его невысокой стоимости. Это не самый изысканный десерт, но если важны показатели калорийности, белка, жиров и углеводов, то он вполне приемлем.

Из более традиционных сладостей представлена "птичье молоко" на палочке. Не могу сказать, что изменение формата стоит особого внимания, но само суфле, на мой взгляд, не отличается выдающимся вкусом, хотя и стоит всего 24 рубля. Больше новинок в кондитерском отделе не было. Однако, стоит обратить внимание на текущую скидку: мармелад со вкусом Coca-Cola можно приобрести за 31 рубль.

Товары для детей:

Я ожидала найти новые игрушки, поскольку в "КБ" они обычно представлены в хорошем ассортименте. На этот раз полки были довольно пустыми. Обнаружились только наклейки, причём в широком выборе, что позволяет подобрать интересные варианты для каждого ребёнка, и небольшой лабиринт с шариком за 49 рублей. Покупать в этот раз ничего из игрушек не захотелось, но по-прежнему отмечаю низкие цены по сравнению с специализированными магазинами игрушек, особенно сетевыми.

Чайные новинки:

Как показывает практика, чайная полка почти в каждом обзоре радует новыми вкусами. В этот раз я заметила чай "Tess" со смородиной и ежевикой, а также дегустационный набор чая "Curtis" с разнообразными вкусами (упаковка в розовом цвете на верхней полке). Больше ничего интересного на кассе не нашлось, кроме шоколадки "пралине" без сахара, которую я и приобрела.

Экспертное уточнение:

При выборе кисломолочных продуктов, обращайте внимание на срок годности и состав. Для выпечки блинов, использование сметаны или кефира вместо части молока может придать выпечке дополнительную пышность и нежность.

