Одежда и белье никогда не пропахнут «старостью» — вот что кладу на полки шкафа. Про тяжелый «душок» не вспоминаю

"Запах старости" – это особое, порой неуловимое амбре, которое, к сожалению, может поселиться в жилище пожилого человека. Он словно впитывается в ткани, мебель, поверхности, создавая специфическую, иногда давящую атмосферу. Но важно понимать: этот "душок" – не приговор, а скорее немой сигнал, который требует внимания и действий. К счастью, существует целый арсенал экологичных и действенных методов, которые не только помогут устранить уже возникший неприятный аромат, но и эффективно предотвратят его появление в будущем. Шаг первый: поиск и нейтрализация источника – ключ к успеху Первостепенная задача – точно определить, откуда именно исходит неприятный запах. Чаще всего его "пристанищем" становятся замкнутые пространства: платяные шкафы, комоды, антресоли, где хранится постельное бельё или одежда. В условиях недостатка воздуха и темноты годами могут скапливаться вещи, которые уже не используются, но рука не поднимается их выбросить. Именно в таких "залежах" старого текстиля активно накапливаются запахи плесени, сырости, пыли и, конечно, нафталина.

Решение здесь, хоть и требует некоторой решительности, весьма просто: провести капитальную ревизию. Без сожаления избавьтесь от изношенных комплектов постельного белья, одежды, которая давно потеряла свой вид или стала мала, и других предметов, лишь занимающих драгоценное место. Это не только освободит пространство, но и лишит неприятный запах его основной "материальной базы".