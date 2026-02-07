Берем кефир и творог — через 10 минут завтракаем лепешками вкуснее и быстрее сырников

нейросеть shedevrum

Утро – это время, когда хочется чего-то сытного, вкусного и максимально быстрого. Конечно, сырники – это классика, которая многим полюбилась. Но что, если сегодняшний день требует кулинарного разнообразия? Представляем вам рецепт, который станет настоящим спасением для тех, кто ценит свое время и любит простые, но очень эффектные блюда. Эти нежные творожные лепешки на кефире готовятся буквально "на одном дыхании" и покоряют своим деликатным вкусом. Ингредиенты: ваш секретный арсенал для идеального утра Все, что вам понадобится, скорее всего, уже есть на вашей кухне:

Кефир: 500 мл (средней жирности – идеальный выбор для нежности) – основа для воздушного теста.

500 мл (средней жирности – идеальный выбор для нежности) – основа для воздушного теста. Творог: 250 г (от 5% жирности, можно и более жирный) – придаст лепешкам сытность и приятную кремовую текстуру.

250 г (от 5% жирности, можно и более жирный) – придаст лепешкам сытность и приятную кремовую текстуру. Мука: 200 г (количество может незначительно варьироваться в зависимости от влажности творога) – свяжет все компоненты воедино.

200 г (количество может незначительно варьироваться в зависимости от влажности творога) – свяжет все компоненты воедино. Яйца: 2 штуки – для пышности и обогащения вкуса.

2 штуки – для пышности и обогащения вкуса. Сода: 1 чайная ложка – маленький секрет воздушности.

1 чайная ложка – маленький секрет воздушности. Соль, свежемолотый перец, душистая зелень (укроп, петрушка, зеленый лук): по вашему вкусу – для индивидуальной пикантности. Простота приготовления: от миски к готовому блюду всего за несколько шагов Шаг 1: Создаем основу. В глубокой миске соедините кефир, яйца, щепотку соли и свежемолотого перца. Если используете сушеную зелень, добавьте ее на этом этапе. Для более выраженного творожного вкуса, разомните творог вилкой непосредственно в миске до получения кремообразной массы. Если творог очень зернистый, можно протереть его через сито для идеальной гладкости.