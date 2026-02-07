Эксперты рассказали, как и где правильно хранить домашние консервы

Зимний сезон традиционно радует изобилием домашних консервов – заготовок из летних и осенних овощей, фруктов, грибов и ягод. Чтобы эти лакомства оставались безопасными и сохраняли свой вкус, специалисты Роспотребнадзора Астраханской области предлагают несколько практичных рекомендаций.

Основной риск, сопряжённый с консервированной продукцией, заключается в возможном размножении патогенных микроорганизмов, среди которых выделяется Clostridium botulinum. Этот бактериальный агент, развивающийся в среде с повышенным содержанием кислоты, является источником ботулотоксина — мощнейшего яда, оказывающего разрушительное воздействие на нервную систему и сердечно-сосудистый аппарат. Важно понимать, что внешние признаки порчи, такие как изменение цвета, запаха или текстуры продукта, могут отсутствовать. При малейшем подозрении на порчу, продукт следует исключить из рациона. При возникновении симптомов пищевого отравления, включая абдоминальные боли, рвоту или повышение температуры тела, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.