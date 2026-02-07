Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Эксперты рассказали, как и где правильно хранить домашние консервы

Эксперты рассказали, как и где правильно хранить домашние консервыСоздано в Шедевруме

Зимний сезон традиционно радует изобилием домашних консервов – заготовок из летних и осенних овощей, фруктов, грибов и ягод. Чтобы эти лакомства оставались безопасными и сохраняли свой вкус, специалисты Роспотребнадзора Астраханской области предлагают несколько практичных рекомендаций.

Основной риск, сопряжённый с консервированной продукцией, заключается в возможном размножении патогенных микроорганизмов, среди которых выделяется Clostridium botulinum. Этот бактериальный агент, развивающийся в среде с повышенным содержанием кислоты, является источником ботулотоксина — мощнейшего яда, оказывающего разрушительное воздействие на нервную систему и сердечно-сосудистый аппарат. Важно понимать, что внешние признаки порчи, такие как изменение цвета, запаха или текстуры продукта, могут отсутствовать. При малейшем подозрении на порчу, продукт следует исключить из рациона. При возникновении симптомов пищевого отравления, включая абдоминальные боли, рвоту или повышение температуры тела, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Оптимальные условия хранения консервированных продуктов — это сухое, прохладное и тёмное помещение, где исключено воздействие прямых солнечных лучей, резких температурных колебаний. Идеально подойдут кладовые, подвалы или специально оборудованные тёмные уголки на кухне. Следует избегать хранения при температурах ниже нуля градусов Цельсия. Для предотвращения проникновения воздуха в банку, рекомендуется переворачивать её верх дном.

Необходимо регулярно проводить инвентаризацию домашних запасов. Категорически запрещено использовать консервы в таре с механическими повреждениями, признаками коррозии или вздутыми крышками. Явные индикаторы порчи включают образование пузырьков, пены, помутнение содержимого, изменение цвета, аромата или консистенции. Перед вскрытием каждую банку рекомендуется тщательно протирать. Рекомендуемый срок реализации домашних консервов для большинства продуктов составляет один год. Исключение составляют солёные огурцы и помидоры, которые могут храниться до двух лет. Консервы, открытые в домашних условиях, подлежат хранению исключительно в холодильнике и должны быть употреблены в кратчайшие сроки.

Экспертное уточнение: Промышленно произведённые консервы, как правило, проходят строгий контроль качества и должны соответствовать установленным санитарным нормам, что минимизирует риски, связанные с ботулизмом. Однако при употреблении домашних консервов, особенно приготовленных в домашних условиях без соблюдения строгих правил температурной обработки и герметизации, бдительность и осторожность являются обязательными.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+