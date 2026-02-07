Ковер становится таким чистым, что жалко наступать: убираю всю грязь за несколько минут — поможет всего одна мелочь

Даже если химчистка для ковров недоступна, а специализированные средства не справляются с особо стойкими пятнами, не стоит отчаиваться. Существуют проверенные и бюджетные методы, гарантирующие отличный результат. Анна Ковалёва, чья экспертиза в домашнем хозяйстве неоспорима, поделилась секретом одного действенного способа. Речь идёт о таблетке для посудомоечной машины, универсальном средстве, способном справиться со многими задачами по дому.

Чтобы освежить ковровое покрытие этим методом, следуйте простой инструкции. Растолките таблетку до состояния порошка, например, используя толкушку. Затем поместите измельчённое средство в ёмкость и растворите его в небольшом объёме горячей воды. Полученным раствором смочите губку и тщательно протрите загрязнённые участки ковра. Сразу после чистки уберите излишки влаги, промокнув поверхность чистой сухой тканью.