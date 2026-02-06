"От них можно и пора отказаться": 9 вещей, которые стремительно уходят в прошлое

Обсудим, от чего можно смело избавиться, чтобы дом стал чище и светлее.

Хочется жить в уютном доме, где легко дышится. Но часто уют заглушается захламленностью, лишая пространство воздуха и свободы. Сейчас, когда минимализм набирает популярность, даже на скромных квадратных метрах можно создать ощущение простора.

На кухне скапливается ненужная посуда, которой никто не пользуется, но выкинуть жалко. Тарелки, кружки, ложки, месяцами пылящиеся на полках. Избавьтесь от лишнего. Если трудно расстаться, подарите посуду нуждающимся или передайте в благотворительные организации.

Если вы не занимаетесь домашними заготовками в промышленных масштабах, избавьтесь от залежей банок и крышек.

Оцените свою бытовую технику. Шашлычница, использованная несколько раз, занимает много места. Если вы больше не планируете ее использовать, продайте или подарите ее.

Детская мебель, утратившая актуальность

Вспомните, когда ваш ребенок в последний раз сидел за детским столиком. Часто дети предпочитают играть на полу. Детский стол и стульчик могут пригодиться семьям с младенцами, но если ребенок вырос, передайте их другим.

Переберите игрушки. Многие ломаются или устаревают. Среди этого хаоса наверняка затерялись любимые игрушки. Избавьтесь от отдельно стоящего ящика для игрушек. Систематизируйте хранение, например, с помощью навесных полок.

Для систематизации используйте передвижную тумбу с пластиковыми контейнерами.

Ковры – пылесборники

Оцените, нужны ли вам ковры, особенно если в доме хорошее отопление или теплые полы. Часто они становятся пылесборниками, не выполняя ни декоративной, ни практической функции.

Осмотрите коврики, оцените их состояние. Протереть пол тряпкой – дело пары минут, а вот выбивать пыль из коврика – сложнее.

Тумбочка под телевизором

В эпоху настенных креплений телевизор не должен занимать место на тумбочке. Крепление стоит недорого, а места освобождает много.

Кресла, используемые редко

Часто кресла покупают в комплекте с диваном. Многие из них практически не используются. Обдумайте, нужны ли вам громоздкие предметы мебели, занимающие столько места.

Можно использовать складные стулья или табуретки, хранящиеся на балконе.

Навесные полки для декора

Навесные полки часто появляются, чтобы что-то красиво расставить. Но часто экспонаты выставляются для гостей.

Подумайте о целесообразности. Оставьте пару фотографий, мотивирующих и поднимающих настроение. Картины гармонично вписываются в интерьер лишь в редких случаях.

Освобождение гостиной

В гостиной стараются разместить как можно больше мебели. Уберите все лишнее: пуфики, столики, кресла, подушки, ковры, картины – оставьте диван, столик и пару стульев.

Подумайте, что вы выигрываете в итоге.

Двуспальная кровать

Двуспальная кровать кажется роскошью, прежде чем начинаешь понимать, что "два на два" – это слишком много для спальни. Полуторка – хороший вариант.

Мелкогабаритная мебель

Мелкая мебель больше всего захламляет пространство. Тумбочки, комоды, шкафчики занимают много места и не решают проблему хранения.

Лучше иметь один крупный шкаф, чем распихивать вещи по углам.

Итог: попробуйте минимализм

Освободите от лишнего хотя бы одну комнату. Если не понравится, всегда можно вернуть все на свои места.

Экспертное уточнение: При реализации минимализма важно учитывать особенности вашего образа жизни. Перед избавлением от вещи задайте себе вопрос: "Как часто я использовал эту вещь за последние полгода/год?". Если ответ "никогда" или "очень редко", то, скорее всего, эта вещь вам уже не нужна. Но если вещь важна для работы или хобби, даже при редком использовании, она может иметь смысл оставаться в вашем доме. Всегда стремитесь к балансу между минимализмом и функциональностью.

