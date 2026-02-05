Логотип новостного портала Прогород
Секретный источник на Кавказе, который скрыт от всех — способен заменить море и целую неделю сна

Секретный источник на Кавказе, который скрыт от всех — способен заменить море и целую неделю сна

Зимний отдых все чаще ассоциируется не с дальними перелетами к морю, а с поездками к термальным источникам. Судя по данным туристической отрасли, зимой растет интерес к термальным комплексам Кавказских Минеральных Вод, особенно вокруг Пятигорска. Горячая минеральная вода под открытым небом позволяет расслабиться даже при минусовой температуре, а эффект от процедур сравнивают с полноценным восстанавливающим отпуском.

Зимой организм особенно чувствителен к усталости, нехватке солнечного света и колебаниям температуры. Горячие минеральные источники помогают снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение и ускорить восстановление после стресса. В отличие от пляжного отдыха, подобные поездки не требуют долгой акклиматизации и подходят для кратковременных путешествий на 2–4 дня.

Сочетание теплой воды, горного воздуха и умиротворяющей обстановки делает термы популярным местом отдыха зимой. Рассмотрим подробнее некоторые из наиболее известных комплексов в регионе:

Итальянские термы в Иноземцево

В семи километрах от Пятигорска расположен термальный комплекс с современной инфраструктурой. Гостям доступны бассейны с минеральной водой под открытым небом, гидромассажные зоны, каскадные души и места для отдыха. Здесь можно расслабиться, наблюдая за панорамным видом на гору Бештау. Стоимость посещения составляет около 5000 рублей за четыре часа, халат и полотенце входят в цену. В выходные и праздничные дни в комплексе много посетителей, в будни до обеда здесь значительно спокойнее. По данным на конец 2025 года, основной бассейн временно закрыт на реконструкцию, комплекс открыт, рекомендуется уточнять информацию заранее.

Суворовский термальный источник № 1

Один из самых посещаемых термальных источников Кавказских Минеральных Вод находится в станице Суворовской, в 36 километрах от Пятигорска. Отличается своей простой атмосферой и доступными ценами.

На территории – два бассейна с разной температурой воды, купель с холодной водой и детская зона. Вода поступает из разных скважин, поэтому бассейны отличаются по цвету и минеральному составу. Стоимость – около 700 рублей в час, полотенце и тапочки нужно взять с собой. Источник популярен среди самостоятельных туристов и экскурсионных групп.

Комплекс "Жемчужина Кавказа"

Для тех, кто ценит тишину, подойдет комплекс, расположенный в 77 километрах от Пятигорска, недалеко от Черкесска. Здесь спокойная обстановка, ориентированная на релаксацию.

Минеральная вода поступает с глубины почти двух километров. Гостям предлагаются два просторных теплых бассейна и несколько контрастных купелей – горячая, ледяная и крытая прохладная зона. За дополнительную плату можно посетить кедровую бочку и спа-процедуры. Стоимость посещения составляет около 600 рублей в час. Этот комплекс часто выбирают в связке с поездками в Архыз или Домбай.

Гедуко в Кабардино-Балкарии

Термальный комплекс расположен в 71 км от Пятигорска, его часто включают в маршруты на Эльбрус. Здесь находится несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, аккуратная ухоженная территория и спокойная обстановка.

Вода богата железом, из-за чего она имеет характерный оттенок. Посещение стоит около 500 рублей в час. Зимой туристам рекомендуют брать халат или большое полотенце, так как дорога от раздевалок до бассейнов проходит по улице. Комплекс популярен благодаря чистоте, ухоженности и возможности уединенного отдыха.

Полезные советы перед поездкой:

  • Перед посещением термальных источников необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить противопоказания.
  • В большинстве комплексов потребуются тапочки и полотенце, а иногда и халат.
  • В зимний сезон лучше планировать посещение в будние дни, когда меньше посетителей.
  • Многие термальные комплексы предлагают проживание в гостинице на территории, что удобно для оздоровительного отдыха.

Экспертное уточнение: При посещении термальных источников важно соблюдать рекомендации по времени пребывания в воде. Длительное нахождение в горячей минеральной воде может оказать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом перед посещением. Также стоит учитывать, что вода в разных источниках отличается по составу, и может оказывать различное воздействие на организм.

