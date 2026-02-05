Логотип новостного портала Прогород
Ученые назвали самый полезный фрукт на зиму - не яблоко, не банан и в три раза полезнее цитрусов

Недавнее исследование, в котором ученые проанализировали пользу 41 овоща и фрукта, преподнесло неожиданный результат. Первое место среди фруктов занял не привычный фаворит – яблоко, а лимон.

Рейтинг полезности

Примечательно, что в топ-10 самых полезных продуктов не оказалось ни одного фрукта. В десятке лидеров доминирует зелень: брокколи, шпинат, брюссельская капуста. Лимон стал первым фруктом в общем списке, заняв 28-е место, опередив многие популярные продукты.

В чем секрет пользы лимона

Высокая концентрация витамина С, флавоноидов и антиоксидантов – вот ключевые факторы, определяющие пользу лимона. Особенно актуально это в зимний период, когда организм нуждается в дополнительной поддержке иммунитета. Лимон действует как природный стимулятор иммунной системы. Его кислота – не недостаток, а преимущество. Употреблять лимон дольками может быть сложно, но добавление его сока в еду и напитки – отличная привычка.

Что с яблоком?

Яблоки остаются полезным и удобным перекусом. Однако в рейтинге питательной ценности они уступили не только лимону, но и моркови, и тыкве.

Как ввести лимон в рацион

Вот несколько простых способов обогатить свой рацион лимоном:

  • Утром – выжмите немного сока в стакан теплой воды. Это бодрит и стимулирует пищеварение.
  • В салаты и готовые блюда – сбрызните рыбу, овощи или салат лимонным соком. Он усилит вкус и добавит витаминов. Например, попробуйте добавить лимонный сок к запеченной рыбе с травами или к свежему салату с авокадо.
  • Заморозьте сок в кубиках – и добавляйте их в чай, воду или смузи. Таким образом, у вас всегда будет под рукой порция свежего лимонного сока.

Лимон – это не просто добавка, а настоящий суперфрукт.

Экспертное уточнение: Важно помнить, что употребление лимона в больших количествах может быть не рекомендовано при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Людям с повышенной чувствительностью зубов также следует употреблять лимон с осторожностью, разбавляя сок водой, чтобы минимизировать воздействие кислоты на эмаль.

