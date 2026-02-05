Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада

Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего садаФото из архива "ПроГорода"

Магония – находка для тех, кто ценит в растениях не только красоту, но и неприхотливость, практичность. Этот эффектный кустарник с вечнозелёной листвой, ароматными цветами и полезными ягодами пока не так популярен, как мог бы быть, хотя его достоинства очевидны.

Магония в вашем саду: почему это хороший выбор?

Магония привлекает внимание плотной, глянцевой листвой, сохраняющей декоративность даже зимой. Весной её украшают яркие жёлтые соцветия с тонким ароматом, а к концу лета созревают сизо-синие ягоды. Уход за ней минимален, что делает её привлекательным растением для начинающих садоводов.

Все сезоны в красках: листва, цветение, зимостойкость

Листья магонии, похожие на падуб, плотные и кожистые, к зиме приобретают красноватый оттенок, что делает куст ещё более декоративным. Магония не листопадное растение, поэтому она радует глаз зеленью даже в холодное время года. Правильно выбранное место посадки – залог успешной зимовки.

Рекомендуется отдавать предпочтение полутенистым участкам, защищённым от прямых солнечных лучей зимой, чтобы избежать ожогов листвы.

Грунт, полив, освещение: создаём комфортные условия

Магония непривередлива к составу почвы. Хорошо растёт на слабокислых, нейтральных и слабощелочных грунтах. Важное условие – хороший дренаж, исключающий застой воды, к которому она особенно чувствительна. Взрослые кусты, с развитой корневой системой, засухоустойчивы и не нуждаются в частом поливе.

Ягоды магонии: не только красиво, но и полезно!

Это перекрёстно опыляемое растение. Для получения хорошего урожая рекомендуется посадить рядом несколько кустов разных сортов. Ягоды имеют кисло-сладкий вкус с терпкостью и используются для приготовления компотов, варенья, желе, соусов.

Размножение: просто и эффективно

Магонию легко размножать разными способами: отводками, корневой порослью, черенками и семенами. Побеги, соприкасающиеся с землёй, часто укореняются самостоятельно.

Самые подходящие сорта для средней полосы России

Магония падуболистная – лучший выбор для средней полосы. Компактные сорта, такие как "Смарагд" и "Аполло", хорошо смотрятся в небольших садах, а магония ползучая идеально подходит для создания почвопокровных композиций. Хорошо сочетается с хвойными и другими растениями тенистых участков.

Полезные советы садоводам:

  • Подберите полутенистый участок с дренированной почвой.
  • Не заглубляйте корневую шейку при посадке.
  • В первые два года после посадки обеспечьте лёгкое укрытие на зиму, особенно в регионах с суровыми зимами.
  • Посадите несколько кустов разных сортов для увеличения урожайности.

Экспертное уточнение: Важным моментом при посадке магонии является подготовка посадочной ямы. Её необходимо сделать достаточно широкой и глубокой, чтобы корни свободно разместились. На дно ямы следует уложить дренажный слой из битого кирпича или керамзита. При посадке обязательно расправьте корни и аккуратно засыпьте их плодородной почвой. После посадки обильно полейте растение и замульчируйте приствольный круг торфом или опилками для сохранения влаги и защиты от сорняков.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+