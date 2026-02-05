Логотип новостного портала Прогород
Хватит дарить скучные цветы и конфеты: 20 подарков на День всех влюбленных, которые точно порадуют

В середине февраля мир заполняется розами и коробками в форме сердечек. Однако если ваш партнёр ценит искренность, такой подарок вряд ли вызовет восторг.

Предлагаем 20 идей, которые продемонстрируют, что вы действительно знаете и любите свою половинку. Эти подарки запомнятся надолго.

  1. Мастер-класс для двоих. Выберите что-то интересное для вас обоих: гончарное искусство, создание ароматических свечей или урок миксологии.
  2. Сертификат на совместное приключение. Подарите полёт в аэротрубе, катание на собачьих упряжках.
  3. Киномарафон. Создайте тематическую подборку фильмов, связанных с вашей парой, приготовьте любимые закуски.
  4. Гастрономический тур. Закажите набор кофе, сыров, шоколада или мармелада. Откройте новые вкусы вместе.
  5. Фотосессия в непринуждённом стиле. Вместо студийной съёмки выберите "домашнее утро" или прогулку в парке.
  6. Бокс "Антистресс". Соберите всё для расслабления: массажное масло с "сертификатом" на массаж от вас, маску для лица, травяной чай, беруши, маску для сна и любимую книгу партнёра.
  7. Индивидуальный плед или худи. Нанесите на него цитату, первое сообщение или карту места знакомства.
  8. Умная колонка или гаджет для дома. Она поможет ставить музыку, управлять светом и напоминать о важных делах.
  9. Качественный термос или кружка с подогревом. Отличное решение для тех, кто забывает о своем кофе. Дополните подарок любимым сортом чая или кофе.
  10. Оплата онлайн-курса. Возможно, партнёр давно хотел подтянуть английский или научиться рисовать. Такой подарок – выражение веры в его мечты.
  11. Книга с продолжением. Подарите красивое издание (любимую книгу партнёра, книгу с цитатами или по психологии) и оставьте свои комментарии на полях, связывая цитаты с вашей историей.
  12. Карта звёздного неба. Закажите точную карту расположения звёзд в день вашего знакомства, признания или свадьбы.
  13. Скретч-карта "Список желаний". Отмечайте места, где вы уже вместе побывали, и планируйте новые путешествия.
  14. Подарочная карта в книжный. Приложите к ней список из пяти книг, которые, по вашему мнению, точно понравятся партнёру.
  15. "Купонная книжка" своими руками. Создайте книгу с "купонами" на завтрак в постель, вечер без гаджетов или выбор фильма для просмотра.
  16. Подписка на тематический бокс. Сюрприз в виде коробки с подарками, которая будет приходить каждый месяц.
  17. Цифровой подарок. Покупка в магазине видеоигр или премиум-подписка на киносервис.
  18. Вклад в общую мечту. Откройте счёт и сделайте первый взнос в копилку на путешествие, гаджет или ремонт.
  19. Билет на концерт или спектакль. Вручите самодельный "билет" с обещанием, что летом или осенью вы оплатите билет и пойдете на мероприятие, которое выберет партнёр.
  20. Главный секрет – не стоимость подарка, а мысль, которая за ним стоит. Подарок, отражающий интересы и мечты вашего любимого человека, станет лучшим признанием в любви.

Экспертное уточнение: При выборе подарка, особенно связанного с хобби, стоит аккуратно узнать, нет ли у вашего партнёра уже чего-то подобного. Например, если ваш партнёр увлекается рисованием, лучше подарить не стандартный набор красок, а редкий оттенок или кисть от известного мастера. Такой подарок покажет вашу внимательность и заботу.

