Хватит дарить скучные цветы и конфеты: 20 подарков на День всех влюбленных, которые точно порадуют
- 17:00 5 февраля
- Иван Скоробогатов
В середине февраля мир заполняется розами и коробками в форме сердечек. Однако если ваш партнёр ценит искренность, такой подарок вряд ли вызовет восторг.
Предлагаем 20 идей, которые продемонстрируют, что вы действительно знаете и любите свою половинку. Эти подарки запомнятся надолго.
- Мастер-класс для двоих. Выберите что-то интересное для вас обоих: гончарное искусство, создание ароматических свечей или урок миксологии.
- Сертификат на совместное приключение. Подарите полёт в аэротрубе, катание на собачьих упряжках.
- Киномарафон. Создайте тематическую подборку фильмов, связанных с вашей парой, приготовьте любимые закуски.
- Гастрономический тур. Закажите набор кофе, сыров, шоколада или мармелада. Откройте новые вкусы вместе.
- Фотосессия в непринуждённом стиле. Вместо студийной съёмки выберите "домашнее утро" или прогулку в парке.
- Бокс "Антистресс". Соберите всё для расслабления: массажное масло с "сертификатом" на массаж от вас, маску для лица, травяной чай, беруши, маску для сна и любимую книгу партнёра.
- Индивидуальный плед или худи. Нанесите на него цитату, первое сообщение или карту места знакомства.
- Умная колонка или гаджет для дома. Она поможет ставить музыку, управлять светом и напоминать о важных делах.
- Качественный термос или кружка с подогревом. Отличное решение для тех, кто забывает о своем кофе. Дополните подарок любимым сортом чая или кофе.
- Оплата онлайн-курса. Возможно, партнёр давно хотел подтянуть английский или научиться рисовать. Такой подарок – выражение веры в его мечты.
- Книга с продолжением. Подарите красивое издание (любимую книгу партнёра, книгу с цитатами или по психологии) и оставьте свои комментарии на полях, связывая цитаты с вашей историей.
- Карта звёздного неба. Закажите точную карту расположения звёзд в день вашего знакомства, признания или свадьбы.
- Скретч-карта "Список желаний". Отмечайте места, где вы уже вместе побывали, и планируйте новые путешествия.
- Подарочная карта в книжный. Приложите к ней список из пяти книг, которые, по вашему мнению, точно понравятся партнёру.
- "Купонная книжка" своими руками. Создайте книгу с "купонами" на завтрак в постель, вечер без гаджетов или выбор фильма для просмотра.
- Подписка на тематический бокс. Сюрприз в виде коробки с подарками, которая будет приходить каждый месяц.
- Цифровой подарок. Покупка в магазине видеоигр или премиум-подписка на киносервис.
- Вклад в общую мечту. Откройте счёт и сделайте первый взнос в копилку на путешествие, гаджет или ремонт.
- Билет на концерт или спектакль. Вручите самодельный "билет" с обещанием, что летом или осенью вы оплатите билет и пойдете на мероприятие, которое выберет партнёр.
- Главный секрет – не стоимость подарка, а мысль, которая за ним стоит. Подарок, отражающий интересы и мечты вашего любимого человека, станет лучшим признанием в любви.
Экспертное уточнение: При выборе подарка, особенно связанного с хобби, стоит аккуратно узнать, нет ли у вашего партнёра уже чего-то подобного. Например, если ваш партнёр увлекается рисованием, лучше подарить не стандартный набор красок, а редкий оттенок или кисть от известного мастера. Такой подарок покажет вашу внимательность и заботу.
