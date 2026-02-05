Рейтинг самых популярных имен девочек и мальчиков за последние 10 лет

Каждый год в новостных лентах мелькают сообщения об экстравагантных именах, которыми родители награждают своих чад: Грачи, Евстолии, Олимпиады… Но не все стремятся к эпатажу. Существуют имена, десятилетиями удерживающие лидирующие позиции в рейтингах, имена, которые выбирают из поколения в поколение. Давайте посмотрим, какие имена пользовались наибольшей популярностью у родителей в последние 10 лет и какие тренды можно выделить.

Если говорить об абсолютных лидерах, то среди девочек пальму первенства уже долгое время удерживает София (Софья). Это имя, словно эталон классики, лидировало в большинстве регионов страны, демонстрируя завидную стабильность. Анна и Мария, не менее традиционные имена, также неизменно входили в пятерку самых любимых.

Но не обошлось и без сюрпризов. Самым настоящим прорывом стало имя Ева. Всего двадцать лет назад оно едва входило в топ-50, занимая скромное 41-е место. Но к 2021 году Ева совершила головокружительный взлет, обогнав Анну и Марию и прочно закрепившись на второй строчке общероссийского рейтинга. Завершает пятерку лидеров имя Виктория, также пользующееся стабильной популярностью.

Интересно взглянуть и на имена, которые набирали обороты в последние годы. Здесь особенно выделяются Василиса и Варвара. Кроме того, родители часто выбирали для своих дочерей имена Александра, Полина и Алиса.

Топ-10 самых популярных имен для девочек (последние 10 лет):

София (Софья) Ева Анна Мария Виктория Варвара Василиса Александра Полина Алиса

Мальчики: динамика и возвращение к истокам

Ситуация с именами для мальчиков оказалась более динамичной. В начале десятилетия лидировал Артем, но затем первенство перехватил Михаил. Александр, эталонное имя на все времена, стабильно держался в первой тройке. Матвей и Максим также входили в топ-5, периодически меняясь местами.

Среди мальчиков явными фаворитами нового времени стали Лев, Марк и Тимофей. Еще недавно считавшиеся достаточно редкими, сегодня эти имена уверенно входят в двадцатку лидеров и продолжают набирать популярность. Иван и Дмитрий также остаются в числе востребованных.

Топ-10 самых популярных имен для мальчиков (последние 10 лет):

Михаил Александр Артем Матвей Максим Тимофей Лев Марк Иван Дмитрий

Региональные особенности и тренды

Нельзя не учитывать и региональный аспект. В республиках с преобладающим мусульманским населением лидируют свои имена: Амир и Амина в Татарстане и Башкортостане, Мухаммад, Марьям или Хадиджа в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

В крупных городах наблюдался тренд на креативность и погоню за уникальностью, но он постепенно сходит на нет, уступая место более обдуманному выбору в пользу благозвучных и проверенных временем имен, но не самых распространенных.

Выбор имени для ребенка – это всегда компромисс между личными предпочтениями, традициями семьи и веяниями моды. Рейтинг популярных имен за последнее десятилетие демонстрирует, что родители ищут баланс между желанием выделиться и необходимостью дать ребенку имя, которое будет звучать красиво и уместно в любой ситуации. Стабильность таких имен, как София, Александр или Михаил, говорит о ценности классики, а взлет Львов, Марков и Ев — о влиянии глобализации и возвращении к забытым именам.

Экспертное уточнение: При выборе имени важно учитывать не только текущие тренды, но и благозвучие имени в сочетании с отчеством и фамилией ребенка. Уделите внимание тому, как имя будет звучать в разных ситуациях и как оно может повлиять на дальнейшую жизнь человека.

