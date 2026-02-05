Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Рейтинг самых популярных имен девочек и мальчиков за последние 10 лет

Рейтинг самых популярных имен девочек и мальчиков за последние 10 летФото из архива "ПроГорода"

Каждый год в новостных лентах мелькают сообщения об экстравагантных именах, которыми родители награждают своих чад: Грачи, Евстолии, Олимпиады… Но не все стремятся к эпатажу. Существуют имена, десятилетиями удерживающие лидирующие позиции в рейтингах, имена, которые выбирают из поколения в поколение. Давайте посмотрим, какие имена пользовались наибольшей популярностью у родителей в последние 10 лет и какие тренды можно выделить.

Девочки: классика и новые веяния

Если говорить об абсолютных лидерах, то среди девочек пальму первенства уже долгое время удерживает София (Софья). Это имя, словно эталон классики, лидировало в большинстве регионов страны, демонстрируя завидную стабильность. Анна и Мария, не менее традиционные имена, также неизменно входили в пятерку самых любимых.

Но не обошлось и без сюрпризов. Самым настоящим прорывом стало имя Ева. Всего двадцать лет назад оно едва входило в топ-50, занимая скромное 41-е место. Но к 2021 году Ева совершила головокружительный взлет, обогнав Анну и Марию и прочно закрепившись на второй строчке общероссийского рейтинга. Завершает пятерку лидеров имя Виктория, также пользующееся стабильной популярностью.

Интересно взглянуть и на имена, которые набирали обороты в последние годы. Здесь особенно выделяются Василиса и Варвара. Кроме того, родители часто выбирали для своих дочерей имена Александра, Полина и Алиса.

Топ-10 самых популярных имен для девочек (последние 10 лет):

  1. София (Софья)
  2. Ева
  3. Анна
  4. Мария
  5. Виктория
  6. Варвара
  7. Василиса
  8. Александра
  9. Полина
  10. Алиса

Мальчики: динамика и возвращение к истокам

Ситуация с именами для мальчиков оказалась более динамичной. В начале десятилетия лидировал Артем, но затем первенство перехватил Михаил. Александр, эталонное имя на все времена, стабильно держался в первой тройке. Матвей и Максим также входили в топ-5, периодически меняясь местами.

Среди мальчиков явными фаворитами нового времени стали Лев, Марк и Тимофей. Еще недавно считавшиеся достаточно редкими, сегодня эти имена уверенно входят в двадцатку лидеров и продолжают набирать популярность. Иван и Дмитрий также остаются в числе востребованных.

Топ-10 самых популярных имен для мальчиков (последние 10 лет):

  1. Михаил
  2. Александр
  3. Артем
  4. Матвей
  5. Максим
  6. Тимофей
  7. Лев
  8. Марк
  9. Иван
  10. Дмитрий

Региональные особенности и тренды

Нельзя не учитывать и региональный аспект. В республиках с преобладающим мусульманским населением лидируют свои имена: Амир и Амина в Татарстане и Башкортостане, Мухаммад, Марьям или Хадиджа в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

В крупных городах наблюдался тренд на креативность и погоню за уникальностью, но он постепенно сходит на нет, уступая место более обдуманному выбору в пользу благозвучных и проверенных временем имен, но не самых распространенных.

Выбор имени для ребенка – это всегда компромисс между личными предпочтениями, традициями семьи и веяниями моды. Рейтинг популярных имен за последнее десятилетие демонстрирует, что родители ищут баланс между желанием выделиться и необходимостью дать ребенку имя, которое будет звучать красиво и уместно в любой ситуации. Стабильность таких имен, как София, Александр или Михаил, говорит о ценности классики, а взлет Львов, Марков и Ев — о влиянии глобализации и возвращении к забытым именам.

Экспертное уточнение: При выборе имени важно учитывать не только текущие тренды, но и благозвучие имени в сочетании с отчеством и фамилией ребенка. Уделите внимание тому, как имя будет звучать в разных ситуациях и как оно может повлиять на дальнейшую жизнь человека.

Ранее мы писали, как плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которым здесь не место, а также За какими машинами категорически нельзя ехать следом — в ГАИ поставили точку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+