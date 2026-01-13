Не всё так вкусно: какие продукты из "Ермолино" разочаровали и почему больше не куплю

Ермолинская рулетка: когда полуфабрикаты огорчают. Знакомая ситуация: предвкушение вкусного ужина сменяется разочарованием, а вместо восторженного "как вкусно" в голове крутится лишь мысль о выброшенных деньгах. Даже у проверенных магазинов полуфабрикатов, включая "Ермолино", случаются досадные промахи. Вроде бы и любимую мороженку здесь берешь, и сырники на завтрак – а иногда попадаются продукты, после которых хочется предупредить всех потенциальных покупателей. Ведь не все золото, что блестит на витрине, и не все полуфабрикаты одинаково хороши.

История начинается с пирогов, которые так настойчиво хвалят на кассе, представляя их как бестселлеры. Поддавшись уговорам, был куплен пирог с мясом, который разочаровал с первых секунд. Начинка оказалась странной, неоднородной, с попадающимися хрящиками – как будто собрана из остатков вчерашнего ужина. Сырный пирог, напротив, поразил своей скукой: пресное тесто, безликая начинка. Он был сытным, но абсолютно безвкусным. После такого опыта пропадает всякое желание смотреть в сторону выпечки, даже несмотря на привлекательные цены. Обидно не столько за деньги, сколько за обманутые ожидания.

С пельменями в "Ермолино" своя особенная история. "Элитные" пельмени в удачный день – идеальное спасение для уставшего человека. Но в этот раз они выглядели далеко не идеально: заветренные, с неестественным желтоватым оттенком, словно провели несколько дней в холодильнике без упаковки. Рисковать не стали. Решили попробовать "мини" пельмени, надеясь угодить детям. Но и тут ждало разочарование: крошечные шарики из плотного теста с минимальным количеством начинки внутри. Ни сочности, ни яркого вкуса – просто неудачная копия обычных пельменей.

Сладкий отдел: не все вафли приносят радость.

В кондитерском отделе глаза разбегаются от разнообразия и приятных цен. Но и здесь нужно быть осторожным. Шоколадные вафли, например, вместо хрустящей текстуры оказались вязкой, тягучей массой, как пережеванный пластилин. Вкус шоколада отдавал неестественной горечью, совершенно лишенный сладости. "Сливочное" печенье пахло прогорклым маргарином, напоминая о советских временах, и на вкус оказалось таким же безрадостным. После такой сладости хочется съесть лимон, чтобы избавиться от неприятного послевкусия.

Мясная гастрономия: ностальгия бывает обманчива.

К мясным изделиям всегда относишься с особым вниманием, особенно после нашумевшей истории со шпикачками. Паштет, который многие помнят со студенческих лет как бюджетный перекус, решили взять, чтобы освежить воспоминания. Но и здесь ждало разочарование. Консистенция неоднородная, чувствуется горьковатый привкус, как будто продукт долго лежал на полке. Вкус печени почти не ощущается, а о сливочных нотках можно только мечтать. В итоге – обычный дешевый паштет из любого супермаркета, только в фирменной упаковке.

Блины: классика, которая подвела.

Как можно уйти из "Ермолино" без блинов? Оказывается, можно, если купить акционные блинчики с мясом вместо проверенных "маминых". Фарш оказался сухим и безвкусным, а тесто – абсолютно пресным. Блины с творогом тоже не впечатлили: начинка больше напоминала сладкую творожную массу, чем настоящий творог. Конечно, от полуфабрикатов не стоит ждать кулинарных изысков, но когда вокруг столько действительно удачных продуктов, такие провалы особенно огорчают.

Вывод: даже у любимых брендов бывают неудачные продукты. Важно запомнить их и в следующий раз выбирать только проверенные позиции. Пусть эти продукты останутся на полке с ценником – ведь не все так вкусно, как обещает красивая упаковка. Это как лотерея: иногда выигрываешь, а иногда теряешь деньги и время.

