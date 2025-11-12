Рулет из лаваша с крабовыми палочками: сырно-чесночная вкуснятина на закуску к празднику

Этот рулет — тот самый случай, когда простое сочетание продуктов даёт потрясающий результат. Нежный лаваш, ароматная сырно-чесночная намазка и лёгкий вкус крабовых палочек создают гармоничную и очень сытную закуску, которую можно приготовить буквально за несколько минут.

Секрет успеха — в сочной начинке. Для неё нужно натереть 200 грамм сыра и смешать его с парой зубчиков чеснока, пропущенными через пресс. Добавьте 3–4 столовые ложки майонеза и немного мелко порубленной зелени — укропа или петрушки. У вас получится ароматный крем с насыщенным сырным вкусом.