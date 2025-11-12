Рулет из лаваша с крабовыми палочками: сырно-чесночная вкуснятина на закуску к празднику
- 22:05 12 ноября
- Анастасия Дмитриева
Этот рулет — тот самый случай, когда простое сочетание продуктов даёт потрясающий результат. Нежный лаваш, ароматная сырно-чесночная намазка и лёгкий вкус крабовых палочек создают гармоничную и очень сытную закуску, которую можно приготовить буквально за несколько минут.
Секрет успеха — в сочной начинке. Для неё нужно натереть 200 грамм сыра и смешать его с парой зубчиков чеснока, пропущенными через пресс. Добавьте 3–4 столовые ложки майонеза и немного мелко порубленной зелени — укропа или петрушки. У вас получится ароматный крем с насыщенным сырным вкусом.
Эту намазку равномерно распределите по листу тонкого армянского лаваша. Сверху выложите мелко нарезанные крабовые палочки — достаточно 200 грамм. Если хочется добавить цвет и сладковатые нотки, можно дополнить начинку тёртой отварной морковкой.
Остаётся только аккуратно, но плотно свернуть лаваш в рулет, завернуть его в пищевую плёнку и отправить в холодильник на час-два. Это важный этап: лаваш пропитается, начинка «подружит» вкусы, а сам рулет будет легко и ровно нарезаться.
Перед подачей останется только нарезать его на аккуратные порционные кусочки. Сочные, ароматные, с нежным кремом внутри — они не залеживаются ни на праздничном столе, ни на кухне, когда нужно быстро перекусить. И взрослые, и дети оценивают эту закуску по достоинству!
Читайте также: