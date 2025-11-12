Мои находки для дома на ВБ и Озон: недорогие товары, которые беру снова - каждый раз радуют
- 09:00 12 ноября
- Анастасия Дмитриева
Онлайн-шопинг подарил нам не только удобство, но и доступ к уникальным товарам, которые сложно найти в обычных магазинах. Я собрала пять проверенных вещей для дома, которые действительно облегчают жизнь и экономят время.
1. Пищевые пакеты-бахилы для посуды
Эти пакеты с резинкой легко надеваются на любую посуду — тарелки, контейнеры, даже кастрюли. Идеальный способ убрать в холодильник недоеденное блюдо, не перекладывая его. Пользуюсь постоянно — дешево, практично и гигиенично.
2. Эффективный поглотитель запахов для холодильника
После множества экспериментов с народными методами нашла это средство — и оно работает безотказно. Отлично справляется со смешанными запахами, особенно если вы храните рыбу или другие ароматные продукты. Теперь в холодильнике всегда свежо.
3. Универсальная чистящая пена
Отечественное средство, которое заменяет десяток других. Подходит для зеркал (не оставляет разводов), кухонных фасадов, деревянной мебели и душевых кабин. Мытье окон перестало быть мучением: нанесла, подождала минуту — и протерла без следов.
4. Светильник с датчиком движения на аккумуляторе
Умный гаджет, не требующий сложного монтажа. Заряжается от обычного шнура, автоматически включается при движении. Идеально для подсветки ванной, шкафов или рабочей зоны на кухне. Пользуюсь несколько месяцев — работает безупречно.
5. Силиконизированная бумага для выпечки
Бумага с особым покрытием, которая не дает выпечке пригорать — в отличие от обычного пергамента. Также покупаю на маркетплейсах прочную фольгу и пленку — все по доступным ценам и отличного качества.
Все эти вещи прошли проверку личным опытом и прочно вошли в мой обиход. Продолжу делиться с вами удачными находками — ведь хорошие вещи делают жизнь проще и приятнее, пишет автор канала Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ.
