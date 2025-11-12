Мои находки для дома на ВБ и Озон: недорогие товары, которые беру снова - каждый раз радуют

фото из архива редакции

Онлайн-шопинг подарил нам не только удобство, но и доступ к уникальным товарам, которые сложно найти в обычных магазинах. Я собрала пять проверенных вещей для дома, которые действительно облегчают жизнь и экономят время. 1. Пищевые пакеты-бахилы для посуды Эти пакеты с резинкой легко надеваются на любую посуду — тарелки, контейнеры, даже кастрюли. Идеальный способ убрать в холодильник недоеденное блюдо, не перекладывая его. Пользуюсь постоянно — дешево, практично и гигиенично.

2. Эффективный поглотитель запахов для холодильника После множества экспериментов с народными методами нашла это средство — и оно работает безотказно. Отлично справляется со смешанными запахами, особенно если вы храните рыбу или другие ароматные продукты. Теперь в холодильнике всегда свежо.

3. Универсальная чистящая пена Отечественное средство, которое заменяет десяток других. Подходит для зеркал (не оставляет разводов), кухонных фасадов, деревянной мебели и душевых кабин. Мытье окон перестало быть мучением: нанесла, подождала минуту — и протерла без следов.