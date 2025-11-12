Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Только этот чай советуют пить каждый день: очищает организм и продлевает жизнь - пользы на миллион

Только этот чай советуют пить каждый день: очищает организм и продлевает жизнь - пользы на миллионфото из архива редакции

Зелёный и чёрный чай: что полезнее?

В последние годы всё больше людей интересуются, чем же зелёный чай лучше чёрного. Оба чая делают из одного и того же растения — Camellia Sinensis. Но разница в их вкусе и пользе зависит от того, как их обрабатывают.

Как делают чай?

Зелёный чай почти не окисляют, поэтому он остаётся зелёным, с лёгким травяным вкусом и кучей антиоксидантов. Чёрный чай, наоборот, сильно окисляют, из-за чего он становится тёмным и насыщенным.

Что внутри?

Оба чая богаты антиоксидантами, но в них разные вещества.

Зелёный чай:

  • Много EGCG — мощного антиоксиданта, который помогает снижать холестерин, улучшает метаболизм и уменьшает воспаления.

  • Содержит около 28 мг кофеина на чашку, так что он бодрит, но не мешает спать.

Чёрный чай:

  • Содержит примерно 47 мг кофеина на чашку, что идеально для утра.

  • Из-за окисления в нём много теафлавинов и теарубигинов, которые дают ему терпкий вкус.

Польза для здоровья

Оба чая полезны, но по-разному.

Зелёный чай:

  • Хорошо для сердца благодаря катехинам.

  • Помогает ускорить метаболизм и снизить холестерин.

  • Отличный выбор для тех, кто хочет немного взбодриться, но не нарушить сон.

Чёрный чай:

  • Бодрящий из-за кофеина, помогает лучше соображать и быть энергичным.

  • Часто пьют по утрам, чтобы проснуться и быть в тонусе.

Советы по употреблению

Не пейте слишком много чая — 2-3 чашки в день будет достаточно. Не заваривайте слишком крепко, иначе будет много кофеина, что может навредить.

Вывод

И зелёный, и чёрный чай — классные напитки с кучей полезных веществ. Выбирайте тот, что вам больше нравится, но не забывайте про меру, пишет progorodnn.ru.

Читайте также: