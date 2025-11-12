Только этот чай советуют пить каждый день: очищает организм и продлевает жизнь - пользы на миллион
- 08:15 12 ноября
- Анастасия Дмитриева
Зелёный и чёрный чай: что полезнее?
В последние годы всё больше людей интересуются, чем же зелёный чай лучше чёрного. Оба чая делают из одного и того же растения — Camellia Sinensis. Но разница в их вкусе и пользе зависит от того, как их обрабатывают.
Как делают чай?
Зелёный чай почти не окисляют, поэтому он остаётся зелёным, с лёгким травяным вкусом и кучей антиоксидантов. Чёрный чай, наоборот, сильно окисляют, из-за чего он становится тёмным и насыщенным.
Что внутри?
Оба чая богаты антиоксидантами, но в них разные вещества.
Зелёный чай:
-
Много EGCG — мощного антиоксиданта, который помогает снижать холестерин, улучшает метаболизм и уменьшает воспаления.
-
Содержит около 28 мг кофеина на чашку, так что он бодрит, но не мешает спать.
Чёрный чай:
-
Содержит примерно 47 мг кофеина на чашку, что идеально для утра.
-
Из-за окисления в нём много теафлавинов и теарубигинов, которые дают ему терпкий вкус.
Польза для здоровья
Оба чая полезны, но по-разному.
Зелёный чай:
-
Хорошо для сердца благодаря катехинам.
-
Помогает ускорить метаболизм и снизить холестерин.
-
Отличный выбор для тех, кто хочет немного взбодриться, но не нарушить сон.
Чёрный чай:
-
Бодрящий из-за кофеина, помогает лучше соображать и быть энергичным.
-
Часто пьют по утрам, чтобы проснуться и быть в тонусе.
Советы по употреблению
Не пейте слишком много чая — 2-3 чашки в день будет достаточно. Не заваривайте слишком крепко, иначе будет много кофеина, что может навредить.
Вывод
И зелёный, и чёрный чай — классные напитки с кучей полезных веществ. Выбирайте тот, что вам больше нравится, но не забывайте про меру, пишет progorodnn.ru.
