Только этот чай советуют пить каждый день: очищает организм и продлевает жизнь - пользы на миллион

Зелёный и чёрный чай: что полезнее?

В последние годы всё больше людей интересуются, чем же зелёный чай лучше чёрного. Оба чая делают из одного и того же растения — Camellia Sinensis. Но разница в их вкусе и пользе зависит от того, как их обрабатывают.

Как делают чай?

Зелёный чай почти не окисляют, поэтому он остаётся зелёным, с лёгким травяным вкусом и кучей антиоксидантов. Чёрный чай, наоборот, сильно окисляют, из-за чего он становится тёмным и насыщенным.