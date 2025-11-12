12 многолетников, которые нельзя обрезать осенью - вот почему

Осенняя уборка в саду часто приводит к радикальной обрезке всего подряд. Но для многих многолетников это губительно — они лишаются естественной защиты и уходят в зиму ослабленными. Разберемся, какие растения лучше оставить до весны и почему.

Почему не нужно обрезать все подряд

Надземная часть растений — не просто "стебли", а важная защитная система: