Воздушные кефирные печенюшки с корицей: хрустящая сахарная шапочка, пористые как бисквит - 20 минут и готово

Фото Анастасии Дмитриевой

Этот рецепт печенья — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит и вкус, и время. Всего за полчаса у вас получится ароматная выпечка с хрустящей корочкой и нежнейшей мякотью. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты: 150 мл кефира, 80 г сахара, одно яйцо, 80 мл растительного масла, 400 г муки, половина чайной ложки соды, щепотка ванилина и соли. Для посыпки подготовьте 40 г сахара, смешанного с корицей по вашему вкусу.

Приготовление начинается с замеса теста. В миске соединяют кефир, сахар, яйцо, масло, ванилин и соль. Затем всыпают соду — и вот тут главный секрет! Не нужно гасить ее уксусом, кефир прекрасно справится с этой задачей, о чем сразу же сообщат появившиеся пузырьки. После этого постепенно вводят муку, вымешивая мягкое и эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Ему дают отдохнуть под пленкой около 10 минут.

Из готового теста формируют аккуратные шарики, каждый из которых обваливают в ароматной смеси сахара и корицы. Чтобы печенье приобрело свой фирменный вид, на каждом шарике делают несколько легких надрезов ножом. Заготовки выкладывают на противень с пергаментом и отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов.