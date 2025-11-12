Заскочила в Фикс Прайс - и чуть челюсть не отвисла: суперские новинки - купила и для себя, и для Нового года
- 10:45 12 ноября
- Анастасия Дмитриева
Фикс Прайс вновь удивляет отличными находками. Вот что стоит посмотреть.
1. Сладкие воспоминания
Конфеты Papita — это настоящий праздник вкусов! За 40 рублей вы можете насладиться сладостями из детства. Молочные или карамельные — решать вам.
2. Угощения для всех
Мармелад с сиропом — хит, который понравится и детям, и взрослым. Сладкий мармелад со вкусом кислого сиропа — это просто волшебство.
Дубайский шоколад Nellino — стильный и доступный аналог дорогих сладостей. Белый и розовый, он выглядит эффектно и стоит всего до 300 рублей.
3. Новогодние подарки
В Fix Price можно найти:
Теплые носки (от 130 до 395 рублей) — идеальный выбор для холодной зимы.
Фигурки и украшения для праздников.
Бантики и снежинки (по 100–130 рублей) — недорого и красиво.
4. Полезные мелочи
Детская зубная щетка (81 рубль) — мягкая, качественная, ничего не сыпется.
Светящийся аксессуар для ванной — поднимает настроение и добавляет уюта.
Заключение
Фикс Прайс — это место, где можно приобрести всё: от полезных товаров для дома до приятных мелочей. Главное — знать, где искать, пишет автор канала O-milla на Севере!
