Названа лучшая замена OSB: дешевле в 7 раз и устойчива к влаге — главные доводы экспертов

Рост цен на популярные OSB-плиты заставляет застройщиков и частных мастеров искать альтернативы. Такой заменой становятся цементно-стружечные плиты (ЦСП), которые не только значительно дешевле, но и превосходят OSB по ключевым эксплуатационным параметрам.

ЦСП: дешевле OSB в 5-7 раз

2. Влагостойкость — ключевое преимущество ЦСП

ЦСП: абсолютно устойчивы к влаге, не деформируются даже при постоянном контакте с водой. Не требуют дополнительной гидрофобной обработки.

OSB: требуют обязательной защиты от влаги, чувствительны к перепадам температур и сырости.

3. Прочность и долговечность

ЦСП: состав из древесной стружки и цемента обеспечивает высокую механическую прочность и стабильность в российских климатических условиях.

OSB: сохраняют прочностные характеристики, но только при условии защиты от внешних воздействий.

Где ЦСП проявляют себя лучше всего?

Материал особенно эффективен в помещениях и конструкциях с повышенной влажностью:

Отделка ванных комнат, санузлов, балконов

Обшивка фасадов

Устройство полов в сырых помещениях

Единственный нюанс: вес

ЦСП тяжелее OSB из-за содержания цемента. Это важно учитывать при проектировании лёгких каркасных конструкций. Однако для капитального строительства разница в весе не является критичным недостатком.

Практические преимущества монтажа

Легко поддаются раскрою без сколов

Широко представлены в розничной сети

Выпускаются в удобных для транспортировки форматах

Вывод для потребителя

ЦСП — это не временная замена OSB, а полноценный строительный материал с расширенной областью применения. Для бюджетного строительства и объектов с повышенной влажностью он становится оптимальным выбором, сочетая доступную цену с повышенной долговечностью.

Рынок демонстрирует чёткий тренд: там, где раньше автоматически выбирали OSB, теперь всё чаще рассматривают ЦСП как более рациональную альтернативу.

Читайте также: