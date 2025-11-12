Логотип новостного портала Прогород
Названа лучшая замена OSB: дешевле в 7 раз и устойчива к влаге — главные доводы экспертов

Рост цен на популярные OSB-плиты заставляет застройщиков и частных мастеров искать альтернативы. Такой заменой становятся цементно-стружечные плиты (ЦСП), которые не только значительно дешевле, но и превосходят OSB по ключевым эксплуатационным параметрам.

Сравниваем по главным критериям

1. Стоимость

  • ЦСП: дешевле OSB в 5-7 раз

  • OSB: продолжает дорожать, теряя статус бюджетного решения

    • 2. Влагостойкость — ключевое преимущество ЦСП

    • ЦСП: абсолютно устойчивы к влаге, не деформируются даже при постоянном контакте с водой. Не требуют дополнительной гидрофобной обработки.

    • OSB: требуют обязательной защиты от влаги, чувствительны к перепадам температур и сырости.

    3. Прочность и долговечность

    • ЦСП: состав из древесной стружки и цемента обеспечивает высокую механическую прочность и стабильность в российских климатических условиях.

    • OSB: сохраняют прочностные характеристики, но только при условии защиты от внешних воздействий.

    Где ЦСП проявляют себя лучше всего?

    Материал особенно эффективен в помещениях и конструкциях с повышенной влажностью:

    • Отделка ванных комнат, санузлов, балконов

    • Обшивка фасадов

    • Устройство полов в сырых помещениях

    Единственный нюанс: вес

    ЦСП тяжелее OSB из-за содержания цемента. Это важно учитывать при проектировании лёгких каркасных конструкций. Однако для капитального строительства разница в весе не является критичным недостатком.

    Практические преимущества монтажа

    • Легко поддаются раскрою без сколов

    • Широко представлены в розничной сети

    • Выпускаются в удобных для транспортировки форматах

    Вывод для потребителя

    ЦСП — это не временная замена OSB, а полноценный строительный материал с расширенной областью применения. Для бюджетного строительства и объектов с повышенной влажностью он становится оптимальным выбором, сочетая доступную цену с повышенной долговечностью.

    Рынок демонстрирует чёткий тренд: там, где раньше автоматически выбирали OSB, теперь всё чаще рассматривают ЦСП как более рациональную альтернативу.

