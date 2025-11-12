Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Дачники, обрежьте свои кусты смородины в ноябре: есть важные особенности, которые нужно знать

Дачники, обрежьте свои кусты смородины в ноябре: есть важные особенности, которые нужно знатьФото Анастасии Дмитриевой

Правильная осенняя обрезка — это ключевая инвестиция в урожай будущего года. Главное правило, которое часто упускают: черная и красная смородина требуют разного подхода, так как плодоносят на побегах разного возраста.

Черная смородина: омолаживаем куст

Особенности плодоношения:

  • Пик урожайности — на молодых ветках 1-2-летнего возраста.

  • Ветки старше 3-4 лет почти не плодоносят и лишь загущают куст.

    • Правила обрезки:

    1. Удалите под корень все ветки старше 3 лет (их кора темная, почти черная).

    2. Вырежьте слабые, больные и лежащие на земле побеги.

    3. Уберите ветки, растущие внутрь куста, чтобы улучшить освещенность и проветривание.

    4. Оставьте 5-7 самых сильных молодых побегов текущего года для замещения.

    Цель: Стимулировать постоянный рост новой молодой поросли.

    Красная смородина: сохраняем основу

    Особенности плодоношения:

    • Активно плодоносит на ветках в возрасте от 2 до 5 лет.

    • Старые побеги дольше сохраняют продуктивность.

    Правила обрезки:

    1. Удаляйте только ветки старше 5-6 лет, а также сухие и поврежденные.

    2. Сохраняйте крепкие побеги среднего возраста (2-4 года) — это основа урожая.

    3. Оставляйте 10-12 разновозрастных, хорошо расположенных веток на куст.

    4. Прореживайте центр куста для лучшего доступа света и воздуха.

    Цель: Поддерживать баланс между молодыми, зрелыми и старыми, но еще продуктивными ветками.

    Общие принципы для всех видов смородины

    • Сроки: Оптимальное время — после листопада, но до наступления устойчивых морозов.

    • Инструменты: Используйте острый секатор. Все срезы делайте над почкой, направленной наружу куста.

    • Обработка: Крупные срезы замазывайте садовым варом.

    • Утилизация: Все срезанные ветки лучше сжечь, чтобы уничтожить возможных вредителей и возбудителей болезней.

    Помните, что грамотная обрезка — это не только про урожай. Это здоровье, долголетие и красота вашего ягодника, пишет новостной портал.

    Читайте также: