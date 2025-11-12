Дачники, обрежьте свои кусты смородины в ноябре: есть важные особенности, которые нужно знать
- 04:35 12 ноября
- Анастасия Дмитриева
Правильная осенняя обрезка — это ключевая инвестиция в урожай будущего года. Главное правило, которое часто упускают: черная и красная смородина требуют разного подхода, так как плодоносят на побегах разного возраста.
Черная смородина: омолаживаем куст
Особенности плодоношения:
-
Пик урожайности — на молодых ветках 1-2-летнего возраста.
Ветки старше 3-4 лет почти не плодоносят и лишь загущают куст.
Правила обрезки:
-
Удалите под корень все ветки старше 3 лет (их кора темная, почти черная).
-
Вырежьте слабые, больные и лежащие на земле побеги.
-
Уберите ветки, растущие внутрь куста, чтобы улучшить освещенность и проветривание.
-
Оставьте 5-7 самых сильных молодых побегов текущего года для замещения.
Цель: Стимулировать постоянный рост новой молодой поросли.
Красная смородина: сохраняем основу
Особенности плодоношения:
-
Активно плодоносит на ветках в возрасте от 2 до 5 лет.
-
Старые побеги дольше сохраняют продуктивность.
Правила обрезки:
-
Удаляйте только ветки старше 5-6 лет, а также сухие и поврежденные.
-
Сохраняйте крепкие побеги среднего возраста (2-4 года) — это основа урожая.
-
Оставляйте 10-12 разновозрастных, хорошо расположенных веток на куст.
-
Прореживайте центр куста для лучшего доступа света и воздуха.
Цель: Поддерживать баланс между молодыми, зрелыми и старыми, но еще продуктивными ветками.
Общие принципы для всех видов смородины
-
Сроки: Оптимальное время — после листопада, но до наступления устойчивых морозов.
-
Инструменты: Используйте острый секатор. Все срезы делайте над почкой, направленной наружу куста.
-
Обработка: Крупные срезы замазывайте садовым варом.
-
Утилизация: Все срезанные ветки лучше сжечь, чтобы уничтожить возможных вредителей и возбудителей болезней.
Помните, что грамотная обрезка — это не только про урожай. Это здоровье, долголетие и красота вашего ягодника, пишет новостной портал.
