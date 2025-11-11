Маринованная скумбрия — вкуснее дорогой красной рыбы: простой рецепт - подойдет для любой рыбы
Этот рецепт — настоящая магия для рыбы. Медово-томатный маринад с душистым букетом специй делает скумбрию невероятно нежной, ароматной и пикантной. А лук, замаринованный вместе с рыбой, станет самостоятельным гастрономическим открытием — его съедят первым!
Ингредиенты
- 2 скумбрии (свежие или свежемороженые)
- 5 некрупных луковиц
Для маринада:
50 г столового уксуса (9%)
120-140 мл подсолнечного масла
1 ст. л. меда
1 ст. л. соли (без горки)
4 ст. л. кетчупа или томатной пасты
Пряности:
10-12 горошин черного перца
10-12 горошин душистого перца
30-40 зерен кориандра
30-40 зерен горчицы
2-3 лавровых листа
Подготовка рыбы и лука
Подготовьте скумбрию: промойте, удалите внутренности, отрежьте головы и плавники. Лайфхак: чтобы рыба не скользила и легко нарезалась, положите её в морозилку на 20-30 минут.
Нарежьте рыбу: острым ножом нарежьте скумбрию аккуратными кусочками толщиной 1,5-2 см. Для более изысканной подачи можно снять филе, но кусочки с косточкой получаются очень сочными.
Нарежьте лук: очистите лук и нашинкуйте его тонкими полукольцами. Не экономьте — он станет великолепной закуской.
Уложите слоями: в глубокую миску или контейнер выкладывайте ингредиенты послойно: слой лука, слой рыбы, снова лук — и так до конца.
Приготовление и заливка маринада
Смешайте маринад: в сотейнике соедините все сухие специи, уксус, масло, мед, соль и томатную пасту. Тщательно перемешайте.
Нагрейте: поставьте сотейник на средний огонь и, помешивая, доведите до кипения. Проварите 20-30 секунд, пока мед и соль полностью не растворятся.
Охладите: это ключевой момент! Обязательно остудите маринад до комнатной температуры. Если залить рыбу горячим маринадом, она сварится и станет сухой.
Маринование
Залейте рыбу: полностью покройте слои рыбы и лука остывшим маринадом. Если жидкости мало, долейте немного смеси масла и уксуса.
Уберите в холодильник: накройте емкость крышкой и отправьте в холодильник минимум на 24 часа. За это время рыба полностью пропитается и раскроет свой вкус.
Приятного аппетита! Этот рецепт настолько универсален, что после одной пробы станет вашим любимым способом мариновать не только скумбрию, но и сельдь, и другую красную или белую рыбу.
