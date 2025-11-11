Логотип новостного портала Прогород
Маринованная скумбрия — вкуснее дорогой красной рыбы: простой рецепт - подойдет для любой рыбы

Этот рецепт — настоящая магия для рыбы. Медово-томатный маринад с душистым букетом специй делает скумбрию невероятно нежной, ароматной и пикантной. А лук, замаринованный вместе с рыбой, станет самостоятельным гастрономическим открытием — его съедят первым!

Ингредиенты

  • 2 скумбрии (свежие или свежемороженые)
  • 5 некрупных луковиц

  • Для маринада:

  • 50 г столового уксуса (9%)

  • 120-140 мл подсолнечного масла

  • 1 ст. л. меда

  • 1 ст. л. соли (без горки)

  • 4 ст. л. кетчупа или томатной пасты

  • Пряности:

    • 10-12 горошин черного перца

    • 10-12 горошин душистого перца

    • 30-40 зерен кориандра

    • 30-40 зерен горчицы

    • 2-3 лавровых листа

    • Подготовка рыбы и лука

    1. Подготовьте скумбрию: промойте, удалите внутренности, отрежьте головы и плавники. Лайфхак: чтобы рыба не скользила и легко нарезалась, положите её в морозилку на 20-30 минут.

    2. Нарежьте рыбу: острым ножом нарежьте скумбрию аккуратными кусочками толщиной 1,5-2 см. Для более изысканной подачи можно снять филе, но кусочки с косточкой получаются очень сочными.

    3. Нарежьте лук: очистите лук и нашинкуйте его тонкими полукольцами. Не экономьте — он станет великолепной закуской.

    4. Уложите слоями: в глубокую миску или контейнер выкладывайте ингредиенты послойно: слой лука, слой рыбы, снова лук — и так до конца.

    Приготовление и заливка маринада

    1. Смешайте маринад: в сотейнике соедините все сухие специи, уксус, масло, мед, соль и томатную пасту. Тщательно перемешайте.

    2. Нагрейте: поставьте сотейник на средний огонь и, помешивая, доведите до кипения. Проварите 20-30 секунд, пока мед и соль полностью не растворятся.

    3. Охладите: это ключевой момент! Обязательно остудите маринад до комнатной температуры. Если залить рыбу горячим маринадом, она сварится и станет сухой.

    Маринование

    1. Залейте рыбу: полностью покройте слои рыбы и лука остывшим маринадом. Если жидкости мало, долейте немного смеси масла и уксуса.

    2. Уберите в холодильник: накройте емкость крышкой и отправьте в холодильник минимум на 24 часа. За это время рыба полностью пропитается и раскроет свой вкус.

    Приятного аппетита! Этот рецепт настолько универсален, что после одной пробы станет вашим любимым способом мариновать не только скумбрию, но и сельдь, и другую красную или белую рыбу.

