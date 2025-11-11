2 горсти семян в землюв нобре - и самая классная клумба к весне обеспечена: Отпугивают тлю и нематод

Засухоустойчивость. Цветам необходим лишь периодический полив. Они стойко переносят кратковременную засуху, что делает их палочкой-выручалочкой для дачников выходного дня.

Если вы ищете растение, которое украсит участок и принесет практическую пользу, обратите внимание на бархатцы. Это идеальный выбор для тех, у кого нет времени на сложный уход, но кто хочет видеть сад цветущим до глубокой осени.

Долгое цветение. Бархатцы будут радовать вас с начала лета и до первых заморозков.

Главное преимущество бархатцев — их фитосанитарные свойства. Специфический аромат, который издают листья и цветы, эффективно отпугивает многих вредителей:

Тлю

Нематод

Колорадского жука

Капустную белянку

Совет: Посадите бархатцы по периметру грядок с овощами или в междурядьях — и вы создадите естественный барьер против насекомых.

Секрет пышного цветения

Чтобы стимулировать образование новых бутонов и продлить декоративность клумбы, регулярно удаляйте увядшие соцветия. Этот простой прием провоцирует растение на новую волну цветения.

Вывод: Бархатцы — это яркая клумба без хлопот и эффективная защита для огорода в одном флаконе. Просто посейте их — и результат не заставит себя ждать, пишет magadanmedia!

Читайте также: