Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Эти товары из Wildberries разочаровали. Больше покупать их не буду и другим не советую - деньги в унитаз

Эти товары из Wildberries разочаровали. Больше покупать их не буду и другим не советую - деньги в унитазФото Анастасии Дмитриевой

В мире маркетплейсов легко поддаться всеобщему восторгу и красивому контенту. Но так ли хороши товары, которые активно рекламируют блогеры? Я протестировала несколько популярных позиций — от средств для уборки до белья — и готова поделиться честным вердиктом.

Средства для дома: бесполезный хайп

1. Шарики для сбора шерсти

  • Ожидание: Собирать шерсть питомцев при стирке.

  • Реальность: Цепляют пару волосков, но в целом бесполезны. Главный минус — из-за них на одежде появляется больше катышков.

  • Вердикт: Не работают и портят вещи. Деньги на ветер.

    • 2. Розовая пена для туалета

    • Ожидание: Эффектная чистка

    • Реальность: Пены меньше, чем в рекламе. Эффект не лучше, чем у обычного средства, а цена — около 200 рублей за одно применение.

    • Вердикт: Дорогой аттракцион без реальной пользы.

    3. Пена для прочистки труб

    • Ожидание: Глубокая очистка канализации с видимым эффектом.

    • Реальность: Никакого результата. Вместо обещанной чёрной пены из перелива ничего не выходит.

    • Вердикт: Не очищает трубы. Пустая трата денег.

    Бижутерия и техника: разочарование в деталях

    4. Серьги из пластика

    • Ожидание: Стильный аксессуар.

    • Реальность: Откровенно дешёвый вид и разный оттенок на двух серьгах.

    • Вердикт: Даже не стала носить — сразу в мусор.

    5. Плойка-автомат для завивки

    • Ожидание: Идеальные локоны без усилий.

    • Реальность: Для длинных волос неудобна, локоны постоянно выскальзывают. Не даёт разнообразия в укладке.

    • Вердикт: Обычная плойка с зажимом оказалась эффективнее.

    Одежда и аксессуары: дискомфорт вместо удобства

    6. Бесшовные трусы

    • Ожидание: Удобство и красивый принт.

    • Реальность: Ткань быстро растягивается, а тугая резинка впивается в тело. После нескольких носок теряют форму.

    • Вердикт: Неудобные, из 5 пар ношу только 2.

    7. Топ

    • Ожидание: Удобная домашняя одежда.

    • Реальность: Тонкая ткань, плохая поддержка, бретели впиваются в плечи.

    • Вердикт: Выбросила после нескольких носок.

    8. Мягкие бигуди

    • Ожидание: Лёгкие волны без термического воздействия.

    • Реальность: Неопрятные кудри у концов и «гнездо» у корней. Спать на них неудобно.

    • Вердикт: Результат не стоит мучений.

    Ещё три бесполезные находки для стирки

    9. Мишки для стирки

    • Как шарики: Обещали собирать шерсть, но на практике ловят лишь несколько волосков. Не оправдывают ожиданий даже после цикла «обкатки».

    10. Шарики для пуховиков

    • Ожидание: Помогут расправить пух в куртке.

    • Реальность: Слишком лёгкие, чтобы выполнять свою функцию. Пуховик остался таким же.

    Итог: Не все товары с хайпом оказываются полезными. Часто за красивой картинкой скрывается бесполезный или некачественный продукт. Прежде чем покупать, стоит поискать независимые отзывы.

    А вам попадались неудачные покупки? Делитесь артикулами и историями в комментариях — предупредите других о напрасных тратах, пишет Лизи Визи.

    Материал основан на личном опыте автора блога. Все описанные ситуации реальны и не являются рекламой указанной торговой сети и товара.

    Читайте также: