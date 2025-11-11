Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Знаменитый Ботлихский (дагестанский) пирог: вкуснее любого торта - станет королем новогоднего стола

Знаменитый Ботлихский (дагестанский) пирог: вкуснее любого торта - станет королем новогоднего столаФото Анастасии Дмитриевой

Ботлихский пирог — это знаменитый дагестанский десерт с двумя слоями начинки: нежной курагой и ароматными грецкими орехами. Всё это заключено в мягкое песочное тесто на кефире. Готовится он просто, а результат поражает своим вкусом и текстурой.

Ингредиенты

Для теста:

  • Кефир — 150 мл
  • Сода — 1 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 50 мл
  • Сливочное масло — 100 г (растопленное)
  • Сахар — 80 г
  • Соль — щепотка
  • Мука — около 400 г

Для начинки:

  • Грецкие орехи — 200 г

  • Курага — 200 г

  • Сахар — 200 г (поровну для орехов и кураги)

    • Для смазки:

    • 1 яйцо (взбить)

    • Горсть измельченных орехов для посыпки

    Пошаговый рецепт

    1. Приготовление теста

    • В глубокой миске смешайте кефир и соду. Дайте постоять пару минут.

    • Добавьте яйцо, сметану, растопленное сливочное масло, сахар и соль. Тщательно перемешайте до однородности.

    • Частями введите просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам.

    • Уберите тесто в полиэтиленовом пакете в морозильную камеру на 20 минут. Это ключевой шаг для песочной текстуры!

    2. Подготовка начинки

    • Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде 3-4 минуты до появления аромата.

    • Измельчите орехи в блендере с 100 г сахара до состояния мелкой крошки. Пересыпьте в миску.

    • Таким же образом измельчите курагу с оставшимися 100 г сахара.

    3. Сборка пирога

    • Духовку разогрейте до 180°C.

    • Достаньте тесто и разделите на 3 неравные части (около ½, ¼ и ¼).

    • Самый большой кусок раскатайте в круг и выложите на дно формы диаметром 26 см, сформировав бортики.

    • Равномерно распределите ореховую начинку.

    • Раскатайте один из меньших кусков теста, накройте им орехи и сверху выложите начинку из кураги.

    • Закройте пирог последним пластом теста, аккуратно защипните края.

    • Смажьте поверхность взбитым яйцом и посыпьте измельченными орехами.

    4. Выпечка

    • Выпекайте пирог в разогретой духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

    • Дайте пирогу полностью остыть в форме, прежде чем нарезать. Это позволит начинке «схватиться».

    Приятного аппетита! Этот пирог идеально сочетает сладость кураги и пикантность орехов. Он станет жемчужиной вашей коллекции выпечки и точно покорит всех, кто его попробует.

    Читайте также: