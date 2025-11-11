Знаменитый Ботлихский (дагестанский) пирог: вкуснее любого торта - станет королем новогоднего стола
- 21:15 11 ноября
- Анастасия Дмитриева
Ботлихский пирог — это знаменитый дагестанский десерт с двумя слоями начинки: нежной курагой и ароматными грецкими орехами. Всё это заключено в мягкое песочное тесто на кефире. Готовится он просто, а результат поражает своим вкусом и текстурой.
Ингредиенты
Для теста:
- Кефир — 150 мл
- Сода — 1 ч. л.
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 50 мл
- Сливочное масло — 100 г (растопленное)
- Сахар — 80 г
- Соль — щепотка
- Мука — около 400 г
Для начинки:
-
Грецкие орехи — 200 г
Курага — 200 г
Сахар — 200 г (поровну для орехов и кураги)
Для смазки:
-
1 яйцо (взбить)
-
Горсть измельченных орехов для посыпки
Пошаговый рецепт
1. Приготовление теста
-
В глубокой миске смешайте кефир и соду. Дайте постоять пару минут.
-
Добавьте яйцо, сметану, растопленное сливочное масло, сахар и соль. Тщательно перемешайте до однородности.
-
Частями введите просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам.
-
Уберите тесто в полиэтиленовом пакете в морозильную камеру на 20 минут. Это ключевой шаг для песочной текстуры!
2. Подготовка начинки
-
Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде 3-4 минуты до появления аромата.
-
Измельчите орехи в блендере с 100 г сахара до состояния мелкой крошки. Пересыпьте в миску.
-
Таким же образом измельчите курагу с оставшимися 100 г сахара.
3. Сборка пирога
-
Духовку разогрейте до 180°C.
-
Достаньте тесто и разделите на 3 неравные части (около ½, ¼ и ¼).
-
Самый большой кусок раскатайте в круг и выложите на дно формы диаметром 26 см, сформировав бортики.
-
Равномерно распределите ореховую начинку.
-
Раскатайте один из меньших кусков теста, накройте им орехи и сверху выложите начинку из кураги.
-
Закройте пирог последним пластом теста, аккуратно защипните края.
-
Смажьте поверхность взбитым яйцом и посыпьте измельченными орехами.
4. Выпечка
-
Выпекайте пирог в разогретой духовке 35–40 минут до золотистого цвета.
-
Дайте пирогу полностью остыть в форме, прежде чем нарезать. Это позволит начинке «схватиться».
Приятного аппетита! Этот пирог идеально сочетает сладость кураги и пикантность орехов. Он станет жемчужиной вашей коллекции выпечки и точно покорит всех, кто его попробует.
Читайте также: