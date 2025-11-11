Логотип новостного портала Прогород
Дочь — технолог пищевой промышленности рассказала, в чем отличие консервов из "Светофора" от точно таких же в остальных магазинах

Магазины-дискаунтеры манят низкими ценами на базовые продукты, в том числе на консервы. Однако за привлекательным ценником может скрываться как реальная выгода, так и сомнительное качество. Разберёмся, на что обращать внимание при покупке.

Почему цена такая низкая?

Низкая стоимость объясняется бизнес-моделью таких сетей: минимизация издержек, простой дизайн упаковки и работа с поставщиками, предлагающими лучшую цену. Иногда это позволяет купить хороший продукт дешевле, но часто экономия достигается иными способами.

На чём экономят производители?

  1. Количество главного ингредиента: Мяса или рыбы в банке может быть меньше, а бульона или соуса — больше.

  • Качество сырья: Используются менее ценные сорта рыбы (например, путасу вместо горбуши) или мясные обрезки.

  • «Улучшители» вкуса: Натуральное копчение заменяется жидким дымом, а вкус мяса или рыбы маскируется усилителями вкуса и ароматизаторами.

  • Внешний вид: Продукт может быть неидеален — куски разного размера, наличие мелких костей, неаккуратная нарезка.

    • Правила безопасной покупки

    Чтобы не рисковать здоровьем, следуйте простым правилам:

    • Изучайте состав. Чем он короче и понятнее, тем лучше. Наличие Е-добавок, особенно глутамата натрия (Е621), — повод насторожиться.

    • Сравнивайте вес. Производитель может снизить цену, просто уменьшив нетто продукта. Всегда смотрите на массу основного продукта, а не общий вес банки.

    • Проверяйте упаковку. Никогда не покупайте банки с вздутыми крышками (бомбаж), вмятинами или ржавчиной. Это признак нарушения герметичности и порчи продукта.

    • Доверяйте, но проверяйте. Даже в бюджетных магазинах есть проверенные бренды. Лучше купить знакомую марку по акции, чем неизвестный продукт по сверхнизкой цене.

    Вывод: экономить можно, но с умом

    В дискаунтерах действительно можно найти качественные консервы по адекватной цене, если быть внимательным. Разница в 20-30 рублей с банки часто не стоит риска для здоровья. Ключевое правило: если продукт от неизвестного производителя подозрительно дёшев, а его состав вызывает вопросы, — лучше от такой покупки отказаться, пишет автор Дзен-канала "Стеклянная сказка".

    Материал основан на личном опыте автора. Все описанные ситуации реальные и не являются рекламой торговой сети или товара.

