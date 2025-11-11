Дочь — технолог пищевой промышленности рассказала, в чем отличие консервов из "Светофора" от точно таких же в остальных магазинах

Магазины-дискаунтеры манят низкими ценами на базовые продукты, в том числе на консервы. Однако за привлекательным ценником может скрываться как реальная выгода, так и сомнительное качество. Разберёмся, на что обращать внимание при покупке.

Почему цена такая низкая?

Низкая стоимость объясняется бизнес-моделью таких сетей: минимизация издержек, простой дизайн упаковки и работа с поставщиками, предлагающими лучшую цену. Иногда это позволяет купить хороший продукт дешевле, но часто экономия достигается иными способами.