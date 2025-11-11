Ученые назвали самый вредный суп: его готовят почти в каждой рядовой семье

Куриный суп давно стал символом заботы и проверенным средством при простуде. Однако современные исследования показывают, что польза этого блюда напрямую зависит от качества курятины и способа его приготовления. В некоторых случаях привычный бульон может принести больше вреда, чем пользы.

Невидимая угроза в тарелке

Основной риск связан с современными методами выращивания птицы. Для ускорения роста и профилактики заболеваний кур часто кормят антибиотиками и гормональными добавками. Остатки этих веществ накапливаются в тех частях тушки, которые традиционно идут на бульон: коже, жире и костях.