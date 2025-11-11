Логотип новостного портала Прогород
Ученые назвали самый вредный суп: его готовят почти в каждой рядовой семье

Фото Анастасии Дмитриевой

Куриный суп давно стал символом заботы и проверенным средством при простуде. Однако современные исследования показывают, что польза этого блюда напрямую зависит от качества курятины и способа его приготовления. В некоторых случаях привычный бульон может принести больше вреда, чем пользы.

Невидимая угроза в тарелке

Основной риск связан с современными методами выращивания птицы. Для ускорения роста и профилактики заболеваний кур часто кормят антибиотиками и гормональными добавками. Остатки этих веществ накапливаются в тех частях тушки, которые традиционно идут на бульон: коже, жире и костях.

При варке эти соединения переходят в воду. Регулярное употребление такого бульона может привести к двум серьезным проблемам:

  1. Устойчивость к антибиотикам: Организм становится менее восприимчив к лекарствам.

  • Гормональный дисбаланс: Особенно опасен для детей и людей с эндокринными нарушениями.

    • Типичные ошибки при готовке

    Даже качественное мясо можно испортить неправильным приготовлением. К опасным привычкам относятся:

    • Отказ от сливания первого бульона

    • Использование кожи и жира

    • Злоупотребление солью и бульонными кубиками

    Эти ошибки создают дополнительную нагрузку на печень и почки, сводя на нет потенциальную пользу блюда.

    Пять правил безопасного куриного супа

    Свести риски к минимуму помогут простые меры предосторожности:

    1. Выбирайте правильную курицу: Отдавайте предпочтение фермерской или органической птице.

    2. Сливайте первый бульон: После 5-7 минут кипения слейте воду и промойте мясо.

    3. Удаляйте кожу и жир: Это значительно снизит количество потенциально вредных веществ.

    4. Используйте натуральные специи: Лавровый лист, чеснок, куркума и свежие травы вместо бульонных кубиков.

    5. Контролируйте количество соли: Это снизит нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

    Здоровые альтернативы

    Если вы сомневаетесь в качестве курицы, приготовьте суп на основе:

    • Свежих овощей

    • Постной говядины

    • Индейки

    • Рыбы

    Эти варианты считаются более безопасными и не менее питательными.

    Вывод: Куриный суп может оставаться полезным блюдом в вашем рационе, но только при условии сознательного подхода к выбору ингредиентов и технологии приготовления. Внимание к качеству мяса и простые кулинарные приемы помогут превратить традиционное блюдо в действительно целебное, пишет источник.

