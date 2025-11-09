Логотип новостного портала Прогород
Поставьте в углу курятника — несушки завалят яйцами даже зимой: яичную продуктивность повысит простой продукт

Когда зимние холода сковывают землю, куры-несушки сталкиваются с настоящим испытанием. Отсутствие свежей травы, короткий световой день и ограниченное пространство для прогулок негативно сказываются на их здоровье и, как следствие, на яйценоскости. Чтобы ваши пернатые труженицы продолжали радовать вас свежими яйцами круглый год, необходимо пересмотреть их рацион и добавить один простой, но очень важный ингредиент.

Ракушка – недорогой "суперфуд" для зимнего рациона несушек: почему это работает?

Речь идет о ракушке – доступном, универсальном и чрезвычайно полезном дополнении к корму для кур-несушек. Эта подкормка настолько проста в использовании, что ее можно назвать "поставил и забыл", но ее польза для здоровья птиц просто неоценима.

Кальций – основа крепкой скорлупы: Ракушка – это богатейший источник кальция, главного строительного материала для яичной скорлупы. Недостаток кальция приводит к появлению яиц с тонкой, хрупкой скорлупой, которые легко бьются и плохо хранятся.

Больше, чем просто кальций: Помимо кальция, ракушка содержит магний, йод и другие микроэлементы, необходимые для здоровья и продуктивности кур. Эти микроэлементы укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и поддерживают нормальную работу всех систем организма.

Словно "жернова" в желудке: Ракушка играет важную роль в процессе пищеварения птиц. Мелкие кусочки ракушки помогают измельчать пищу в желудке, улучшая ее усвоение и обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

Как правильно давать ракушку курам-несушкам: простая инструкция

Ввести ракушку в рацион кур-несушек очень просто.

  1. Отдельная емкость: Насыпьте ракушку в отдельную кормушку или небольшую емкость и поставьте ее рядом с основной кормушкой или в удобном месте в птичнике.
  2. Свободный доступ: Ракушка должна быть в постоянном доступе у птиц. Просто подсыпайте свежую порцию по мере того, как они ее склевывают.
  3. Свежая вода: Обязательно обеспечьте курам постоянный доступ к свежей и чистой воде, особенно при употреблении ракушки.
  4. Размер имеет значение: Для взрослых кур-несушек оптимальный размер ракушки – 2-4 мм. Слишком крупные кусочки птицам будет неудобно клевать, а слишком мелкие – не окажут должного эффекта.
  5. Сколько давать: В среднем, взрослая курица-несушка потребляет 5-7 грамм ракушки в день.

Наблюдайте за своими птицами: Следите за тем, как куры поедают ракушку. Если они едят ее с аппетитом, значит, в их организме есть потребность в кальции. Если же они игнорируют подкормку, возможно, их рацион уже достаточно сбалансирован.

Добавление ракушки в рацион кур-несушек – это простой и эффективный способ обеспечить им крепкое здоровье и высокую яйценоскость в зимний период. Попробуйте, и вы увидите, как ваши куры отблагодарят вас аппетитными, свежими яйцами с крепкой скорлупой.

