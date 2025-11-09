Поставьте в углу курятника — несушки завалят яйцами даже зимой: яичную продуктивность повысит простой продукт

Когда зимние холода сковывают землю, куры-несушки сталкиваются с настоящим испытанием. Отсутствие свежей травы, короткий световой день и ограниченное пространство для прогулок негативно сказываются на их здоровье и, как следствие, на яйценоскости. Чтобы ваши пернатые труженицы продолжали радовать вас свежими яйцами круглый год, необходимо пересмотреть их рацион и добавить один простой, но очень важный ингредиент.

Ракушка – недорогой "суперфуд" для зимнего рациона несушек: почему это работает?

Речь идет о ракушке – доступном, универсальном и чрезвычайно полезном дополнении к корму для кур-несушек. Эта подкормка настолько проста в использовании, что ее можно назвать "поставил и забыл", но ее польза для здоровья птиц просто неоценима.