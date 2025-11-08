Курорт дорогого разочарования: море холодное, вип-места пустые, люди жмутся на тонкой полосе, еда по цене фуагра

Турагенты часто убеждают, что "чем больше заплатишь, тем лучше отдохнёшь". Но это далеко не всегда так.

Вы вкалывали как проклятые, брали подработки, может, даже влезли в кредит… И всё ради чего? Ради долгожданного отпуска! Но как понять, что отдых, на который вы возлагали столько надежд, обернулся полным разочарованием?

За огромные деньги, даже с личным дворецким в номере за баснословную сумму, можно заполучить совершенно испорченный, скучный отдых. И наоборот, можно отлично провести время за сущие копейки на даче, так что друзья из дорогущих Дубаев обзавидуются.

Но всё же, за свои кровные хочется получить максимум удовольствия и впечатлений, чтобы не кусать локти всю зиму, вспоминая, как приходилось экономить на всём и питаться "роллтоном" в укромном уголке на набережной. Вот тут-то и начинаются проблемы, особенно на наших, так называемых, курортах.

Сочи: гордость или разочарование?

В первую очередь речь идет о Сочи – месте паломничества наших рублевых и валютных миллионеров. Конечно, "настоящий мужик" должен вывезти свою половинку в Геленджик. Но в этом году, по ряду причин, черноморское побережье не пользуется ошеломительным спросом.

Есть, конечно, отчаянные головы, которых не пугает подписанная в отеле бумажка о запрете на купание под страхом "злюкен-начальника" и штрафов. Но основная масса тех, кто мечтал о море и солнце, а не только об изнуряющей жаре и походах по магазинам, решили попытать счастья в Сочи.

Ценовой беспредел: когда жадность съедает отдых

Ещё весной на нас обрушился шквал рекламы: "Бронируйте отели сейчас, иначе мест не хватит!" Отельеры, недолго думая, взвинтили цены. В марте я отдал за номер в проверенной гостинице вместо обычных 4200 рублей целых 6000.

Ухмыляющиеся сотрудники "порадовали": "В мае еще поднимем, а в августе – в три раза дороже! Все к нам поедут!"

Поначалу казалось, что дела идут в гору. Местные бизнесмены потирали руки, предвкушая золотой дождь. Но у этой радужной картины обнаружился один маленький нюанс: многие туристы просто отказались ехать в Сочи.

Те, кто привык снимать квартиры в Лазаревском за 3 тысячи, продолжат это делать и дальше. Но те, кто предпочитает отели, особенно "все включено", задумались: а стоит ли оно того? И пришли к неутешительному выводу: не стоит.

Альтернативные маршруты: где отдых дешевле и приятнее?

Вместо Сочи туристы потянулись в другие регионы России: Башкирию, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и т.д. А те, кто жаждет моря и солнца, сели, посчитали и… улетели в Турцию и Египет.

Да-да, вы не ослышались! Там дешевле!

Отель 4* с "все включено", бассейном, морем, зоной отдыха и обильным питанием в Египте обойдется в 160 тысяч на двоих за 10 дней, включая перелет и обслуживание.

За эти деньги в Сочи можно купить только авиабилеты и… хибару у частника. Питаться придется гречкой, дошиками (к слову, это далеко не бюджетная еда!), макаронами категории "Б" без масла. Из развлечений – любоваться закатом. О шезлонгах можно не мечтать – их понаставили столько, что заняли 70% пляжа. Даже VIP-кабинки и бунгало воткнули по 6-8 тысяч в день. Остальным приходится ютиться на узкой полоске между морем и вышибалами из тени.

Экономия по-сочински: квартира vs. отель

Получается, что отдых в сочинском отеле по системе "вроде все включено", проигрывает вчистую поездке в Египет, Турцию или Таиланд. Единственный способ сэкономить – бронировать билеты заранее и снимать квартиру или дом в частном секторе.

В этом году мы отдыхали в Сочи одновременно с нашими знакомыми. Для нас, выбравших гостиницу, это было дорого. Для них, снявших двухместный номер в эллингах за 2,5 тысячи, – очень дешево.

Кто же выиграл? Сложно сказать. Цены на питание и другие услуги шокировали всех. Из-за инфляции, роста зарплат (и конечно, жадности) стоимость еды взлетела даже в столовых.

Об обедах в кафе и ресторанах говорить не приходится. Говорю по личному опыту. Скромный обед на двоих из борща, салата, чая и малюсенького кусочка чизкейка обошелся почти в 5000 рублей. С алкоголем вышло бы все 7 тысяч.

Погодные капризы и море, которое не радует

Вдобавок ко всему, в этом году сильно подвела погода. Довольно долго море оставалось ледяным. Купались только закаленные моржи. Многие туристы приехали на море и не смогли в нем искупаться. И всё это за немалые деньги!

Понимая масштаб разочарования, люди голосуют рублем и выбирают другие направления: Крым (хотя и там есть свои проблемы), Абхазию, КМВ, Байкал, Урал или зарубежные страны, где за сопоставимые деньги можно получить гарантированный сервис и качественный отдых.

Можно ли спасти Сочи?

Теоретически – да.

Для этого необходимо:

Жесткое регулирование цен на жилье и пляжную инфраструктуру в сезон.

Внедрение реальных стандартов качества для отелей и ресторанов.

Борьба с обманом на всех уровнях.

Инвестиции в развитие инфраструктуры.

Но самое главное – необходимо изменить подход к бизнесу. Местные предприниматели должны понять, что важна не сиюминутная прибыль, а довольный турист, который вернется и принесет еще больше денег.

Сочи: лотерея с низкими шансами?

Отдых в Сочи, к сожалению, всё еще остается лотереей с низкими шансами на выигрыш. Город с огромным потенциалом стал жертвой жадности и отсутствия эффективного управления.

Огромные деньги, потраченные туристами, не превращаются в качественный сервис и комфорт. Пока не произойдут системные изменения, Сочи будет оставаться для многих синонимом дорогого стресса и разочарования.

Источник: Стеклянная сказка

Читайте также: