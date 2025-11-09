Почему надо радоваться, если кошка при виде вас бежит точить когти - вот что значит

Чтобы понять питомца, нужно увидеть в нем прежде всего животное с мощными инстинктами. Точение когтей — комплексный ритуал с несколькими важными функциями:

Мы часто ждем от кошек собачьей восторженности: виляния хвостом, бурного приветствия у двери. А когда питомец лишь равнодушно проходит мимо, чтобы поточить когти, это кажется обидным равнодушием. Но на самом деле такое поведение — это тонкое кошачье признание в любви. Давайте разберемся, почему.

Маркировка территории. На подушечках лап расположены специальные железы, выделяющие феромоны. Царапая поверхность, кошка оставляет невидимый для нас запаховый сигнал: «Это мое!». Другие животные его прекрасно «считывают».

Зарядка и разминка. После сна или долгого отдыха кошка тянется и царапает поверхность, чтобы размять мышцы спины, плеч и лап.

Снятие стресса. Этот ритмичный, привычный процесс успокаивает нервную систему. Это способ саморегуляции в моменты волнения или неопределенности.

Встреча хозяина: почему когтеточка вместо объятий?

Когда вы возвращаетесь домой, а кошка вместо того, чтобы бросаться к вам, направляется точить когти, — это не игнор. Это проявление сильной радости и попытка справиться с перевозбуждением.

В дикой природе кошка — осторожный одиночка, которому невыгодно ярко проявлять эмоции. Ваш приход — это встряска, приятный, но сильный стресс. И ее мозг ищет привычный, успокаивающий ритуал, чтобы привести психику в равновесие. Таким ритуалом и является точение когтей.

Проще говоря, она настолько рада вас видеть, что ей нужно «выпустить пар» самым безопасным для нее способом. Она не может запрыгнуть на вас с визгом, как собака, ее язык любви — более сдержанный и сложный.

История из жизни: Бусина «нежность»

«Наша кошка Буся, выходя в прихожую, всегда старается поцарапать косяк двери. Со стороны кажется, что ей просто нужно размять лапы после сна. Но мы-то знаем: так она говорит нам «Я по вам скучала!». В ее понимании, самые лучшие хозяева — это те, кто находится рядом, не нарушая личное пространство, но даря чувство безопасности».

Как же понять, что кошка вам рада?

Обратите внимание на другие, менее заметные сигналы, которые сопровождают этот ритуал:

Она трется головой о ваши ноги по пути к когтеточке.

Ее хвост поднят высоко вверх с загнутым кончиком — это признак дружелюбного настроения.

Вы слышите тихое приветственное мурлыканье.

Вывод: Перестаньте измерять кошачью привязанность собачьими мерками. Когда ваш питомец точит когти при встрече, примите это как его личный комплимент. Так он говорит: «Ваше возвращение для меня так важно, что мне нужно успокоиться. Я рад, что вы дома».

