Этот рецепт пирога передается в нашей семье поколениями: нежное бездрожжевое тесто - готовится за 15 минут, а результат сводит с ума

Этот рецепт пирога передается в нашей семье поколениями: нежное бездрожжевое тесто - готовится за 15 минут, а результат сводит с умаФото Анастасии Дмитриевой

Этот пирог — находка для тех, кто ценит быстрые и вкусные блюда. Тесто без дрожжей экономит время, а сочная начинка из мясного фарша с капустой делает его сытным. Мягкое сметанное тесто тает во рту. Идеален для семейного ужина или внезапных гостей.

Время приготовления: примерно 50 минут
Порций: 6-8

Ингредиенты

Для теста:

  • Сливочное масло (мягкое) — 100 г

  • Сметана (15-20%) — 200 г

  • Яйца — 2 шт. (желток для смазывания, белок и яйцо — для теста)

  • Мука — 400-430 г (по необходимости)

  • Разрыхлитель — 2 ч. л.

  • Соль — ½ ч. л.

    • Для начинки:

    • Фарш (по вкусу, например, свино-говяжий) — 300 г

    • Белокочанная капуста — 300 г

    • Репчатый лук — 1 шт.

    • Морковь — 1 шт.

    • Масло для жарки

    • Соль, молотый перец — по вкусу

    Пошаговый рецепт

    Этап 1: Тесто

    1. Растереть масло с солью до кремообразной консистенции.

    2. Добавить яйцо и белок, перемешать.

    3. Ввести сметану, взбить до однородности.

    4. Постепенно добавить муку с разрыхлителем, замешивая мягкое тесто (5-7 минут).

    5. Разделить тесто на две части: большую (основа) и меньшую (верхний слой).

    Этап 2: Начинка

    1. Обжарить мелко нарезанные лук и морковь до мягкости.

    2. Добавить фарш, размять вилкой и жарить до изменения цвета.

    3. Нашинковать капусту, добавить к фаршу и тушить под крышкой 10-15 минут до мягкости.

    4. Посолить, поперчить, дать остыть.

    Этап 3: Формирование пирога

    1. Разогреть духовку до 180°C.

    2. Раскатать большую часть теста в прямоугольник 4-5 мм и выложить на противень с пергаментом.

    3. Равномерно распределить начинку, оставив края 2 см.

    4. Раскатать вторую часть теста и накрыть пирог.

    5. Закрепить края, сделать надрез в центре для выхода пара.

    6. Взбить желток с молоком, смазать поверхность пирога. Можно посыпать кунжутом или семенами льна.

    Этап 4: Выпечка

    1. Отправить в духовку на 30-35 минут до золотистой корочки.

    2. Остудить на решетке.

    Совет: Начинку можно менять по вкусу. Например, грибы с луком, курица с сыром или тушеные яблоки с корицей.

    Подавайте к чаю, наслаждайтесь уютом и вкусом. Этот пирог соберет всех за стол без лишних усилий.

