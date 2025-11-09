Этот рецепт пирога передается в нашей семье поколениями: нежное бездрожжевое тесто - готовится за 15 минут, а результат сводит с ума
- 21:15 9 ноября
- Анастасия Дмитриева
Этот пирог — находка для тех, кто ценит быстрые и вкусные блюда. Тесто без дрожжей экономит время, а сочная начинка из мясного фарша с капустой делает его сытным. Мягкое сметанное тесто тает во рту. Идеален для семейного ужина или внезапных гостей.
Время приготовления: примерно 50 минут
Порций: 6-8
Ингредиенты
Для теста:
-
Сливочное масло (мягкое) — 100 г
Сметана (15-20%) — 200 г
Яйца — 2 шт. (желток для смазывания, белок и яйцо — для теста)
Мука — 400-430 г (по необходимости)
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Соль — ½ ч. л.
Для начинки:
-
Фарш (по вкусу, например, свино-говяжий) — 300 г
-
Белокочанная капуста — 300 г
-
Репчатый лук — 1 шт.
-
Морковь — 1 шт.
-
Масло для жарки
-
Соль, молотый перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Этап 1: Тесто
-
Растереть масло с солью до кремообразной консистенции.
-
Добавить яйцо и белок, перемешать.
-
Ввести сметану, взбить до однородности.
-
Постепенно добавить муку с разрыхлителем, замешивая мягкое тесто (5-7 минут).
-
Разделить тесто на две части: большую (основа) и меньшую (верхний слой).
Этап 2: Начинка
-
Обжарить мелко нарезанные лук и морковь до мягкости.
-
Добавить фарш, размять вилкой и жарить до изменения цвета.
-
Нашинковать капусту, добавить к фаршу и тушить под крышкой 10-15 минут до мягкости.
-
Посолить, поперчить, дать остыть.
Этап 3: Формирование пирога
-
Разогреть духовку до 180°C.
-
Раскатать большую часть теста в прямоугольник 4-5 мм и выложить на противень с пергаментом.
-
Равномерно распределить начинку, оставив края 2 см.
-
Раскатать вторую часть теста и накрыть пирог.
-
Закрепить края, сделать надрез в центре для выхода пара.
-
Взбить желток с молоком, смазать поверхность пирога. Можно посыпать кунжутом или семенами льна.
Этап 4: Выпечка
-
Отправить в духовку на 30-35 минут до золотистой корочки.
-
Остудить на решетке.
Совет: Начинку можно менять по вкусу. Например, грибы с луком, курица с сыром или тушеные яблоки с корицей.
Подавайте к чаю, наслаждайтесь уютом и вкусом. Этот пирог соберет всех за стол без лишних усилий.
