Этот рецепт пирога передается в нашей семье поколениями: нежное бездрожжевое тесто - готовится за 15 минут, а результат сводит с ума

Этот пирог — находка для тех, кто ценит быстрые и вкусные блюда. Тесто без дрожжей экономит время, а сочная начинка из мясного фарша с капустой делает его сытным. Мягкое сметанное тесто тает во рту. Идеален для семейного ужина или внезапных гостей.

Сметана (15-20%) — 200 г

Яйца — 2 шт. (желток для смазывания, белок и яйцо — для теста)

Мука — 400-430 г (по необходимости)

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Соль — ½ ч. л.

Для начинки:

Фарш (по вкусу, например, свино-говяжий) — 300 г

Белокочанная капуста — 300 г

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Масло для жарки

Соль, молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Этап 1: Тесто

Растереть масло с солью до кремообразной консистенции. Добавить яйцо и белок, перемешать. Ввести сметану, взбить до однородности. Постепенно добавить муку с разрыхлителем, замешивая мягкое тесто (5-7 минут). Разделить тесто на две части: большую (основа) и меньшую (верхний слой).

Этап 2: Начинка

Обжарить мелко нарезанные лук и морковь до мягкости. Добавить фарш, размять вилкой и жарить до изменения цвета. Нашинковать капусту, добавить к фаршу и тушить под крышкой 10-15 минут до мягкости. Посолить, поперчить, дать остыть.

Этап 3: Формирование пирога

Разогреть духовку до 180°C. Раскатать большую часть теста в прямоугольник 4-5 мм и выложить на противень с пергаментом. Равномерно распределить начинку, оставив края 2 см. Раскатать вторую часть теста и накрыть пирог. Закрепить края, сделать надрез в центре для выхода пара. Взбить желток с молоком, смазать поверхность пирога. Можно посыпать кунжутом или семенами льна.

Этап 4: Выпечка

Отправить в духовку на 30-35 минут до золотистой корочки. Остудить на решетке.

Совет: Начинку можно менять по вкусу. Например, грибы с луком, курица с сыром или тушеные яблоки с корицей.

Подавайте к чаю, наслаждайтесь уютом и вкусом. Этот пирог соберет всех за стол без лишних усилий.

