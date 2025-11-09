Если уж и хвалить "Светофор", то за эти продукты и товары точно: вот что я покупаю постоянно

«Светофор» для меня давно перестал быть просто любопытным экспериментом. Из магазина для редких визитов он превратился в место, где я закупаюсь регулярно. Да, купить всё необходимое в одной корзине здесь всё ещё нереально — многие продукты я обхожу стороной. Но зато я составила свой чек-лист проверенных товаров, которые радуют и качеством, и ценой.

1. Паштет печеночный со сливочным маслом После долгого скепсиса я наконец-то нашла консервы, которые не стыдно поставить на стол. Паштет с хорошим составом и без лишних «сюрпризов» — большая редкость. Банка весом 325 граммов была съедена за один присест, что говорит само за себя. При цене в 41 рубль это настоящая находка.

2. Печенье «РотФронт» затяжное с медом Я редко рекомендую сладости, но это печенье — приятное исключение. Оно не приторное, с приятным хрустом и идеально подходит для легкого перекуса. Цена в 49 рублей за 400 граммов делает его вдвое привлекательнее.

3. Мультизлаковое печенье с отрубями

Для тех, кто не ищет в печенье сладости, а ценит полезность. Его вкус напоминает хлебцы — идеальная основа для завтрака с творожным сыром или арахисовой пастой. За 102 рубля за коробку (500 г) — достойный вариант разнообразить рацион.

4. Крупы «Султан»

Раньше я избегала местных круп из-за мусора в пачках и странного вкуса. Бренд «Султан» перевернул моё представление. Крупы чистые, вкусные, а цена не бьёт по карману: пшеничная — 24 рубля, рис — 32 рубля за упаковку с 5 порционными пакетиками.

5. Томаты в томатном соке с базиликом

Моя новая гастрономическая любовь! За 62 рубля (720 г) вы получаете готовую основу для соуса. Просто разомните томаты — и ароматная «паста» для макарон готова. Маринад сам по себе служит отличной заправкой.

6. Макароны (2 кг за 92 рубля)

Иногда простота — залог успеха. Эти макароны группы «А» ничем не уступают раскрученным брендам вроде «Макфы». Не развариваются, не слипаются — что ещё нужно для сытного и экономного ужина?

7. Набор мельниц со специями

За полгода я не нашла эти мельницы дешевле. Набор из 5 штук (перец, смесь для курицы и др.) обходится в 228 рублей. В составе нет глутамата, а после использования тару можно заполнить своими специями.

8. Орехи

Ассортимент радует: миндаль, кешью, фисташки, грецкий орех и арахис — и всё по ценам ниже рыночных. Качество может немного варьироваться от партии к партии, но после легкой обжарки они становятся идеальными.

Не только продукты: Бытовые мелочи

9. Гель для душа Camay

Узнаваемый бренд по цене масс-маркета — 99 рублей. Никаких отличий от версий из других магазинов я не заметила: тот же аромат и качество.

10. Мыло Duru и «Банное»

Мыло «Duru» (44 рубля за 4 шт.) я покупала и в других сетях, а здесь просто плачу меньше. А «Банное» и «Хвойное» за 18 рублей — это уже проверенная временем классика, не требующая лишних слов.

Итог: «Светофор» давно перерос статус «магазина сомнительных товаров». Для меня это место, где можно выгодно купить проверенные продукты и товары ежедневного спроса, не жертвуя качеством. И пусть ассортимент всё ещё лотерея, но выигрышные билеты здесь уже нашлись.

Материал основан на личном опыте автора блога. Все описанные ситуации реальны и не являются рекламой указанной торговой сети и товара.