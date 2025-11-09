Не верила, что из куриного филе и лука можно сделать шедевр, пока не попробовала - блюдо достойное новогоднего стола
- 22:05 9 ноября
- Анастасия Дмитриева
Забудьте о сухой и пресной куриной грудке! Этот рецепт раскроет ее по-новому: мясо получится настолько сочным и ароматным, что его невозможно будет отличить от самого нежного бедра. А весь секрет — в простом «луковом одеяле».
Время приготовления: 45–50 минут
Порции: 2
Ингредиенты
-
Куриная грудка — 2 шт. (около 600 г)
Лук репчатый — 4 крупные головы
Масло растительное — 3 ст. л.
Сахар — 1 ч. л. (для карамелизации)
Вода — 50 мл
Соль, перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
Шаг 1. Карамелизируем лук
-
Лук нарежьте тонкими полукольцами.
-
На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте лук с сахаром 15–20 минут на среднем огне. Помешивайте, пока лук не станет мягким, золотисто-коричневым и по-настоящему карамельным.
Шаг 2. Подготавливаем курицу
-
Грудки промокните салфеткой, посолите и поперчите с двух сторон.
-
На той же сковороде, где жарился лук (можно добавить немного масла), обжарьте грудки по 2–3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.
Шаг 3. Собираем и запекаем
-
В форму для запекания выложите обжаренные грудки.
-
Покройте их равномерным слоем карамелизированного лука — это и есть то самое «одеяло».
-
Аккуратно влейте по краю воду — она создаст пар и не даст блюду высохнуть.
-
Плотно накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут.
Что вас ждет
Гармония вкуса и текстуры: нежное диетическое мясо, пропитанное соком и луковым ароматом, тает во рту. Карамельный лук полностью устраняет малейший намек на сухость, создавая удивительно нежную и сочную композицию. Это блюдо достойно как будничного ужина, так и приема гостей!
Подавайте с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.
