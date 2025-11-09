Логотип новостного портала Прогород
Не верила, что из куриного филе и лука можно сделать шедевр, пока не попробовала - блюдо достойное новогоднего стола

Забудьте о сухой и пресной куриной грудке! Этот рецепт раскроет ее по-новому: мясо получится настолько сочным и ароматным, что его невозможно будет отличить от самого нежного бедра. А весь секрет — в простом «луковом одеяле».

Время приготовления: 45–50 минут
Порции: 2

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 2 шт. (около 600 г)

  • Лук репчатый — 4 крупные головы

  • Масло растительное — 3 ст. л.

  • Сахар — 1 ч. л. (для карамелизации)

  • Вода — 50 мл

  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

    • Приготовление

    Шаг 1. Карамелизируем лук

    1. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

    2. На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте лук с сахаром 15–20 минут на среднем огне. Помешивайте, пока лук не станет мягким, золотисто-коричневым и по-настоящему карамельным.

    Шаг 2. Подготавливаем курицу

    1. Грудки промокните салфеткой, посолите и поперчите с двух сторон.

    2. На той же сковороде, где жарился лук (можно добавить немного масла), обжарьте грудки по 2–3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.

    Шаг 3. Собираем и запекаем

    1. В форму для запекания выложите обжаренные грудки.

    2. Покройте их равномерным слоем карамелизированного лука — это и есть то самое «одеяло».

    3. Аккуратно влейте по краю воду — она создаст пар и не даст блюду высохнуть.

    4. Плотно накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут.

    Что вас ждет

    Гармония вкуса и текстуры: нежное диетическое мясо, пропитанное соком и луковым ароматом, тает во рту. Карамельный лук полностью устраняет малейший намек на сухость, создавая удивительно нежную и сочную композицию. Это блюдо достойно как будничного ужина, так и приема гостей!

    Подавайте с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

