Больше не выкидываю деньги на ветер: 10 неразумных приобретений домохозяеек, приносящие неудобство и лишние проблемы на кухне

Кухня – сердце дома, место, где готовится пища и собирается вся семья. Именно поэтому к выбору кухонной утвари стоит подходить особенно тщательно. Сегодня я поделюсь с вами подборкой из 10 вещей, которые, на мой взгляд, являются пустой тратой денег или потребуют постоянного дорогостоящего обслуживания.

Мудрая поговорка гласит: "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи". Долгое время я не постигала глубинный смысл этих слов, пока не столкнулась с реалиями жизни. Только опытным путем понимаешь, как легко выбросить деньги на ветер, совершив необдуманную покупку. Гораздо сложнее найти вещь, которая будет радовать вас день ото дня и верно служить долгие годы.

Казалось бы, чем больше шкаф, тем лучше – поместится всё! Но на практике такие шкафы превращаются в настоящую головную боль. Они выглядят громоздко, а достать что-то из глубины становится сложной задачей, требующей акробатических навыков и использования стула. Лучше выбрать антресоли скромного размера для самых необходимых вещей, а остальное отправить на хранение в другое место или избавиться от ненужного.

2. Кухонные шкафы с глянцевыми, тёмными фасадами

Если вы хотите поселиться на кухне, постоянно протирая фасады и сходя с ума от каждой капли и развода, тогда смело покупайте кухонные шкафы с глянцевыми тёмными фасадами. Эта мебель требует постоянного ухода и станет настоящим кошмаром для любой хозяйки.

3. Кухонные шкафы с белыми фасадами из ПВХ и МДФ

Белый цвет – это классика, создающая ощущение чистоты и света. Однако, выбирая белую мебель с фасадами из ПВХ и МДФ, вы рискуете столкнуться с неприятным сюрпризом: защитная плёнка со временем начинает отслаиваться, а поверхность приобретает "несмываемые разводы" и желтоватый оттенок. Экономить в данном случае не стоит. Лучше выбрать мебель из акрила, которая будет радовать вас безупречным белым цветом долгие годы.

4. Хрупкие выдвижные конструкции

Не вся дорогая мебель отличается высоким качеством. При выборе кухонной мебели, независимо от цены, обращайте внимание на выдвижные механизмы. Иногда производители дорогой продукции используют некачественные комплектующие, что приводит к поломкам, перекосам и заклинившим ящикам. Отдавайте предпочтение надёжным направляющим от проверенных производителей, гарантирующих долгий срок службы.

5. Китайские ручки

Ручки – это важная деталь кухонной мебели. Сломанная ручка сразу бросается в глаза и портит внешний вид всей конструкции. Выбирайте ручки из качественных материалов, которые прослужат вам долгие годы. Экономия на фурнитуре может привести к неприятным последствиям.

6. Распашные створки нижних шкафов

Нижние шкафы с распашными створками – это вечная "жизнь на коленях" в поисках нужного предмета. В глубине таких шкафов часто царит хаос и беспорядок. Гораздо удобнее использовать выдвижные ящики и корзины, которые позволяют быстро и легко достать всё необходимое. К тому же, в таких ящиках легче поддерживать порядок.

7. Белые и чёрные гранитные мойки

Гранит – это красиво и благородно. Однако чёрные гранитные мойки – это настоящие "накопители" белого известкового налёта, а белые – всей возможной грязи и разводов. Чтобы сохранить привлекательный внешний вид такой мойки, придётся постоянно прилагать усилия.

8. Низкобюджетная сантехника

Экономия на сантехнике – это самая неразумная трата денег. Дешёвые краны быстро выходят из строя, а некачественные шланги могут привести к протечкам и затоплению соседей. Выбирайте надёжную сантехнику от проверенных производителей, чтобы избежать неприятностей и лишних расходов.

9. Отдельно стоящая плита

Отдельно стоящая плита, не встроенная в кухонный гарнитур, оставляет зазоры, в которых скапливается грязь и жир. Это не только негигиенично, но и может быть вредно для здоровья, так как при нагревании плиты эти загрязнения выделяют токсичные вещества. Либо подбирайте модель, которая идеально впишется в вашу кухню, либо выбирайте встроенные варианты.

10. Газовая панель для варки

Газовая плита – это решение, которое устарело. При готовке на газу в воздух выделяется большое количество токсичных веществ. Современные электрические и индукционные панели нагреваются не намного медленнее, зато они безопаснее и экологичнее. Перейдя на электрическую плиту, вы забудете о ночных кошмарах, связанных с мыслью "всё ли выключено?".

Источник: Анастасия BORSCH-TV

Читайте также: