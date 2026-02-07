Снег и небольшой мороз до -20 градусов: синоптики рассказали о погоде в Республике Коми на 7 февраля

Ночью столбик термометра покажет от -12 до -21 градуса Цельсия, в зависимости от населенного пункта. Дневные температуры также останутся отрицательными, колеблясь в пределах от -9 до -16 градусов.

В регионе сегодня ожидается преимущественно мороз с переменной облачностью и слабыми осадками.

В Сыктывкаре и Ухте днем ожидается около -13…-15 °C. В Печоре и Объячево прогнозируется до -11…-13 °C днем, а ночью температура может опуститься до -16…-18 °C. Воркуту, традиционно, ожидает самый сильный мороз: днем столбик термометра не поднимется выше -19…-21 °C.

В Усинске и Инте дневные значения составят -9…-12 °C, а ночные -14…-16 °C. Жители Усть-Цильмы и Вуктыла днем могут рассчитывать на -10…-12 °C, а в ночное время – на -12…-17 °C. В Троицко-Печорске днем и ночью ожидается единообразная температура в районе -12…-14 °C.

Во всех упомянутых городах небо будет покрыто облаками с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшие снегопады. Ветер будет дуть с запада и юго-запада, его сила оценивается как умеренная.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре 60-летний горожанин стал жертвой мошенников.