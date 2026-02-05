Небольшие морозы и снегопады: синоптики дали прогноз погоды на 5 февраля в Республике Коми

В Сыктывкаре 5 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью столбик термометра покажет от -21 до -23°C, днем – от -5 до -7°C. Прогнозируется небольшой, днем умеренный снег. Ветер северо-западный, умеренный.

Синоптики прогнозируют переменную облачность и осадки различной интенсивности в большинстве городов региона. Температура воздуха в ночные часы опустится до -27°C, а днем не поднимется выше -5°C. Ветер умеренный, преимущественно юго-западных направлений.

В Ухте также ожидается облачность с прояснениями и небольшой снег. Ночная температура составит от -20 до -22°C, дневная – от -6 до -8°C. Ветер западный, умеренный.

В Печоре синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и снег. Температура ночью опустится до -23…-25°C, днем – до -11…-13°C. Ветер юго-западный, умеренный.

В Воркуте 5 февраля будет переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью ожидается от -20 до -22°C, днем – от -15 до -17°C. Ветер юго-западный, умеренный.

В Усинске ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ночная температура составит от -25 до -27°C, дневная – от -16 до -18°C. Ветер юго-западный, умеренный.

В Инте прогнозируется облачная погода с прояснениями и снег. Температура ночью опустится до -23…-25°C, днем – до -15…-17°C. Ветер юго-западный, умеренный.

В Усть-Цильме ожидается облачность с прояснениями и небольшой снег. Ночью столбик термометра покажет от -24 до -26°C, днем – от -5 до -7°C. Ветер юго-западный, днем северо-западный, умеренный.

В Вуктыле будет облачно и снежно. Ночная температура составит от -18 до -20°C, дневная – от -14 до -16°C. Ветер юго-западный, умеренный.

В Троицко-Печорске прогнозируется облачная погода и снег. Ночью ожидается от -20 до -22°C, днем – от -10 до -12°C. Ветер северо-западный, днем юго-западный, умеренный.

