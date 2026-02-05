Молодой врач видит большие перспективы для развития в Коми
- 05:00 5 февраля
- Инесса Богатая
В Республиканской детской клинической больнице Сыктывкара приступил к работе новый ординатор – Александр Кряжевских, специалист в области челюстно-лицевой хирургии.
Александр Кряжевских окончил Кировский государственный медицинский университет, а ординатуру проходил в Санкт-Петербургском университете имени И. И. Мечникова. При выборе места работы, решающим фактором стал родной город его супруги – Сыктывкар.
«Здесь открываются широкие возможности для наработки практического опыта и карьерного роста. И, конечно, нельзя не отметить красоту местной зимы», – поделился молодой врач.
На вопрос о выборе профессии, Александр отметил, что, несмотря на отсутствие врачей в семье, его детская мечта – стать врачом – определила его профессиональный путь. Сначала он планировал специализироваться в детской медицине, выбирая между офтальмологией и ЛОР-хирургией, но в итоге остановился на последней.
Александр высоко оценил уровень оснащения Республиканской детской больницы:
«Здесь установлено современное оборудование, включая эндоскопы и операционный микроскоп, что позволяет проводить широкий спектр операций. Далеко не каждая больница, даже в Санкт-Петербурге, может похвастаться такими возможностями. Коллектив встретил меня очень тепло, я быстро освоился. Уверен, что в Коми созданы благоприятные условия для профессионального развития молодых врачей. Это отличная стартовая площадка для начинающих специалистов».
Привлечение и удержание квалифицированных медицинских кадров является приоритетной задачей Министерства здравоохранения Республики Коми, реализуемой в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Сыктывкара предстанет перед судом по обвинению в диверсии на железной дороге.