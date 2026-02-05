Молодой врач видит большие перспективы для развития в Коми

В Республиканской детской клинической больнице Сыктывкара приступил к работе новый ординатор – Александр Кряжевских, специалист в области челюстно-лицевой хирургии.

Александр Кряжевских окончил Кировский государственный медицинский университет, а ординатуру проходил в Санкт-Петербургском университете имени И. И. Мечникова. При выборе места работы, решающим фактором стал родной город его супруги – Сыктывкар.

«Здесь открываются широкие возможности для наработки практического опыта и карьерного роста. И, конечно, нельзя не отметить красоту местной зимы», – поделился молодой врач.

На вопрос о выборе профессии, Александр отметил, что, несмотря на отсутствие врачей в семье, его детская мечта – стать врачом – определила его профессиональный путь. Сначала он планировал специализироваться в детской медицине, выбирая между офтальмологией и ЛОР-хирургией, но в итоге остановился на последней.

Александр высоко оценил уровень оснащения Республиканской детской больницы: