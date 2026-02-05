Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Молодой врач видит большие перспективы для развития в Коми

Молодой врач видит большие перспективы для развития в КомиФото Минздрава Коми

В Республиканской детской клинической больнице Сыктывкара приступил к работе новый ординатор – Александр Кряжевских, специалист в области челюстно-лицевой хирургии.

Александр Кряжевских окончил Кировский государственный медицинский университет, а ординатуру проходил в Санкт-Петербургском университете имени И. И. Мечникова. При выборе места работы, решающим фактором стал родной город его супруги – Сыктывкар.

«Здесь открываются широкие возможности для наработки практического опыта и карьерного роста. И, конечно, нельзя не отметить красоту местной зимы», – поделился молодой врач.

На вопрос о выборе профессии, Александр отметил, что, несмотря на отсутствие врачей в семье, его детская мечта – стать врачом – определила его профессиональный путь. Сначала он планировал специализироваться в детской медицине, выбирая между офтальмологией и ЛОР-хирургией, но в итоге остановился на последней.

Александр высоко оценил уровень оснащения Республиканской детской больницы:

«Здесь установлено современное оборудование, включая эндоскопы и операционный микроскоп, что позволяет проводить широкий спектр операций. Далеко не каждая больница, даже в Санкт-Петербурге, может похвастаться такими возможностями. Коллектив встретил меня очень тепло, я быстро освоился. Уверен, что в Коми созданы благоприятные условия для профессионального развития молодых врачей. Это отличная стартовая площадка для начинающих специалистов».

Привлечение и удержание квалифицированных медицинских кадров является приоритетной задачей Министерства здравоохранения Республики Коми, реализуемой в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Сыктывкара предстанет перед судом по обвинению в диверсии на железной дороге.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+