Житель Сыктывкара предстанет перед судом по обвинению в диверсии на железной дороге
- 04:30 5 февраля
- Инесса Богатая
Прокуратура направила в суд дело 24-летнего горожанина. Он обвиняется в диверсии, совершенной по предварительному сговору и повлекшей значительный материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что 27 августа текущего года обвиняемый проник на территорию железнодорожного депо станции "Сыктывкар" и совершил поджог кабины локомотива.
Как выяснилось, на совершение преступления молодого человека подтолкнуло общение в мессенджере с неизвестным, представившимся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил сыктывкарца в угрозе взлома его учетной записи на портале Госуслуг.
Уголовное дело, включающее иск прокуратуры о возмещении причиненного ущерба, передано на рассмотрение в Верховный суд Республики Коми. Расследование проводилось Управлением ФСБ России по Республике Коми. В отношении других участников преступной группы выделено отдельное производство, следствие продолжается.
