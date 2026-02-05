Житель Сыктывкара предстанет перед судом по обвинению в диверсии на железной дороге

Прокуратура направила в суд дело 24-летнего горожанина. Он обвиняется в диверсии, совершенной по предварительному сговору и повлекшей значительный материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 27 августа текущего года обвиняемый проник на территорию железнодорожного депо станции "Сыктывкар" и совершил поджог кабины локомотива.