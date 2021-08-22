Слепые лошади, «снежные танки» и крыша Зимнего дворца: какой ценой Коми помогла России

К большому празднику 100-летия Коми мы решили вспомнить, какой вклад наш регион внес в историю. И выяснились совершенно удивительные вещи! А вы знали, что в Коми когда-то производили гранаты для фронта, двухпудовые гири и крышу для Зимнего дворца? Читайте нашу статью, в ней еще много малоизвестных и интересных фактов о нашей республике!

Первые собственные монеты

На Руси месторождений серебра не было, поэтому приходилось использовать западноевропейские монеты и переплавлять их. Но как указано в летописях, ещё с 1213 года были сведения о том, что серебро и медь есть на далекой северной реке Цильме. В 1491 году великий князь Иван III отправил в далекий Печорский край экспедицию «искать серебряные руды в окрестностях Печоры». Экспедиция оказалась удачной, руды здесь нашли. Спустя пять лет на рудном месторождении был построен большой по тем временам медеплавильный завод, где выплавляли не только медь, но и серебро. Выплавляемая руда доставлялась в Вологду, а оттуда в Москву на Монетный двор. И с того времени на Руси начали сами добывать металлы, плавить их и чеканить монету из своего серебра.

О золотых месторождениях достоверных данных нет, хотя историк Карамзин писал, что на Цильме добыли и золото. Именно из него могла быть отчеканена монета с изображением Святого Николая, подаренная Иваном III своей дочери Феодосии. Если это сообщение соответствует действительности, тогда это была первая в истории России золотая монета, изготовленная из отечественного золота, добытого в Коми.

Крыша Эрмитажа родом из Коми

А вы знаете, что железо, кованое умельцами из Коми, использовалось при строительстве Санкт-Петербурга? Но пошло оно не на мосты, а на Зимний дворец. В те времена правила императрица Елизавета, и, следуя по стопам отца, она уделяла особое внимание развитию промышленности на Урале. Как раз тогда купцы открыли месторождение болотной руды в Койгородской волости на реке Кажим и построили там завод.

Кажимский завод. Фото unkomi.ru

Мастерство кажимских литейщиков оценили в самом Петербурге! И в 1761 году завод получил задание изготовить «на покрытие Каменномостского литейного двора в Петербурге 350 пудов черного кровельного железа, фляжного белого луженого железа на 1 315 армейских фляг, на покрытие Зимнего дворца аршинного с обеих сторон луженого 263 листа...». Эрмитаж до сих пор стоит под крышей, созданной руками мастеров земли Коми. А комплекс Кажимского завода с домной, зданием управления, плотиной и церковью является памятником истории и культуры России.

Гранаты, мины и ядра

В 1756 году в поселке Нювчим основали Нювчимский чугуноплавильный, чугунолитейный и железоделательный завод. Завод изготовлял решетки для строящегося Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, такие же решетки и другие аксессуары завод поставлял для строящихся церквей Усть-Сысольска. В Крымскую войну 1853-56 годов завод начал отливать ядра для русской армии, а в первую мировую поставлял армии корпуса для мин и балласт для кораблей.

Нювчимский завод. Фото museum.vzvt.ru

Также на заводе мастера быстро освоили не только литье и ковку металла, но и художественное литье. Оно стало визитной карточкой Нювчима и получило название кабинетного. На предприятии изготавливали скульптуры, бюсты, ажурные полочки, декоративные тарелки, рамки для портретов, шкатулки, пепельницы, спичечницы, подсвечники, чернильницы. Эти предметы интерьера до сих пор сохранились у многих жителей Коми.

Нювчимское «кружево». Фото ourreg.ru

В годы Великой Отечественной войны на заводе отливали корпуса для гранат, делали походные кухни, сани, телеги, деревянную мебель, школьные парты и даже коромысла.

А еще на заводе изготавливали знаменитые гири с маркировкой «НЗ», весом до двух пудов!

Гири Нювчимского завода весом 2 пуда. Фото funtofil.livejournal.com.

А это «малыши» весом 100 гр. Фото funtofil.livejournal.com

Единственная нефтяная шахта в России

В 1932 году было открыто Ярегское месторождение высоковязкой и высокосмолистой нефти. Это первое и единственное в стране месторождение тяжелой нефти, которую добывают в шахте. Ярегская нефть настолько вязкая, что извлечь ее обычным способом через скважину невозможно. Добывать ее трудно, но она нужна для получения ценных продуктов, например, высококачественных битумов для дорожного строительства.

На Ярегском месторождении построено три шахты. Первую заложили в 1937 году – ее строили заключенные из «Ухтпечлага». К концу Великой Отечественной войны запустили еще две шахты. Тогда на Яреге добывалось 143 тыс. т. сырья. Стране нужна была именно такая нефть. Полученное из ярегского сырья моторное и осевое масло не замерзало даже в лютый мороз.

Фото unkomi.ru

Чтобы добыть нефть, нужно спуститься в шахту на лифте, рассчитанным на девять человек, на глубину 200 м. Затем в вагончике без окон нужно проехать больше километра.

В начале разработки железной дороги не было, а первое электричество появилось в шахте в 1943 году. Тогда нефть перевозили лошади, которых спускали в подземелье навсегда. В темноте животные слепли. Одновременно на шахте работало до 160 лошадей. Сейчас в тоннелях проложены рельсы, по которым к месту работы в вагончиках отвозят шахтеров, в вагонетках – грузы. Раньше шахты на Яреге прокладывали над нефтяным пластом, откуда и бурили скважины. Потом горные выработки стали прокладывать сразу в нефтяном пласте.

В шахте Яреги. Фото bastinda-en.livejournal.com

Внутри нефтяного пласта у человека над головой больше 200 м толщи. Очень темная нефть стекает сверху по стенам, течет под ногами вниз. В 1970-х годах, для того чтобы сделать ее текучей, начали закачивать пар по скважинам в пласт. Поэтому там всегда тепло и влажно.

В шахте Яреги нефть прямо под ногами. Фото bastinda-en.livejournal.com

В шахте Яреги из стен сочится нефть. Фото bastinda-en.livejournal.com

В результате разогрева горячая смесь воды и нефти ручьями стекает в забетонированные колодцы глубиной до 10 м, откуда откачивается на поверхность. Чтобы добыть тонну нефти, необходимо 2–2,5 кубометра пара. А при выходе на поверхность требуются дополнительные реагенты, чтобы отделить воду от углеводородов.

Фото bastinda-en.livejournal.com

«Снежные танки» - четвероногие бойцы фронта

Олени из Коми принимали участие в ВОВ. В ноябре 1941 года Сталин подписал секретное постановление, в котором обязал власти и военные комиссариаты Коми АССР и Ненецкого национального округа подготовить оленей, нарты и каюров для отправки на фронт (прим.ред. - каюр - это погонщик собак или оленей, запряженных в нарты). В январе 1942 года из Ижемского района воевать на побережье Баренцева моря своим ходом отправились более 300 каюров и свыше 1200 оленей. Задачей оленно-транспортных войск было доставлять на передовую грузы, оружие, боеприпасы, продовольствие и одежду, а также вывозить обратно в тыл раненых и убитых бойцов, вытаскивать сбитые самолеты. Руководили упряжками оленеводы – коренные жители Ненецкого округа и Республики Коми.

В заснеженных сопках и горных ущельях Кольского полуострова, который стал зоной боевых действий, на передовых позициях и в тылу, в условиях бездорожья оказался незаменимым традиционный транспорт тундры – олени. Легкая упряжка промчится 50-80 км за сутки по крепкому насту. Олень не боится холода и вьюги и сам себя прокормит в тундре и в лесу. Он не нарушит тишину, даже раненый не издаст и звука. Оленья упряжка с лёгкой нартой была необходима и фронтовым медикам: быстрая, повсюду проходимая.

Фото respublika11.ru

- Много людей на войне спасли наши олени. Раненый человек теряет много крови, быстро замерзает. А оленья шкура очень хорошо держит тепло. Завернешь раненого в шкуру, положишь на нарты и везешь. Доставляли в госпиталь теплыми и живыми, - вспоминает один из бойцов оленно-транспортного дивизиона.

За годы войны с помощью оленей с линии фронта и из глубокого тыла было вывезено 10 тысяч раненых солдат, перевезено к переднему краю 8 тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов.