Наталья Хозяинова вошла в 30 лучших мэров России

Центр информационных коммуникаций опубликовал рейтинг, посвященный оценке деятельности мэров столиц регионов за август-сентябрь 2021 года. Как сообщает городская администрация, глава Сыктывкара Наталья Хозяинова заняла 29 место из 88 заявленных.

Тем временем, за август-ноябрь 2020 года Хозяинова занимала 36 место. Рейтинг составлялся с помощью анкетирования, заочных и очных опросов экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности.

В исследовании участвовали 88 мэров городов России. Среди них были и руководители крупных центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.