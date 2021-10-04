Эксперт рассказал, в каких случаях могут оштрафовать за курение на балконах

Юрист Европейской Юридической службы Евгений Иванов рассказал, что наказать соседа за курение на балконе или лоджии не получится. А вот довести его до штрафа за нарушение пожарной безопасности и штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей гораздо проще, пишут “РИА Новости”.

Согласно закону N15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма", запрещается курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов, например, в лифтах и в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных домах. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 500 рублей, объяснил эксперт.

Также, согласно правилам противопожарного режима, на балконах и лоджиях нельзя использовать открытый огонь. Например, свечи, непотушенные сигареты. В жилых помещениях не разрешается оставлять источники открытого огня без присмотра.

Данные требования напрямую не запрещают курение на балконах, но являются основанием для наказания курильщика при возникновении пожара, уничтожении или повреждении имущества, а также в случае причинения вреда здоровью человека, причиной которых явились брошенный вниз окурок или вылетевшая искра, попавшие на балкон или в открытые окна другого помещения, заключил эксперт.