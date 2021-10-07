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Аналитики рассказали, как подорожают сигареты до конца года

Аналитики рассказали, как подорожают сигареты до конца года

07 октября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Аналитики рассказали, как подорожают сигареты до конца года Фото: РИА Новости / Владимир Сергеев
Увеличение цены может ударить по карману

Аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru. рассказали, как во втором полугодии 2021 года может измениться цена на сигареты. Об этом пишут “РИА Новости”.

"Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140-145 рублей за пачку", - считают аналитики.

Они обратили внимание, что сигареты уже выросли в цене: по их данным, в среднем цена одной пачки увеличилась на 12,4% - со 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021 года. По мнению аналитиков, это обусловлено прежде всего повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.

Если же говорить о средней стоимости стиков за этот же период, то она не изменилась, оставшись на уровне 155 рублей за пачку. 

"Скорее всего, она увеличится не более чем на 5-7% во втором полугодии 2021 года", - спрогнозировали в компании.

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