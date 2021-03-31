Год с новым главой: как поменялась республика при Владимире Уйбе и как это оценивают эксперты

Год назад, 2 апреля, во главе Коми встал Владимир Уйба. Портал PG11.ru собрал воедино все самые запоминающиеся моменты прошедшего года и выяснили, как сыктывкарцы оценивают нового руководителя республики.

Хронология событий

2 апреля 2020 года глава Коми Сергей Гапликов заявил, что слагает с себя полномочия главы региона. Об этом он заявил в своем видеообращении. В тот же день стало известно, кто станет временно исполняющим обязанности главы Коми. Им оказался замминистра здравоохранения России Владимир Уйба. На следующий день, 3 апреля 2020 Владимира Уйбу официально представили как врио главы Коми. Полномочный представитель Владимира Путина обозначил самой первоочередной задачей принятие срочных и решительных мер по купированию очага заражения коронавирусом в Эжвинском районе города Сыктывкара, предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

Новый руководитель региона оказался в центре внимания, поэтому журналисты оперативно собрали всю доступную информацию о Владимире Уйбе: официальная биография, выдержки из интервью. Все это вы сможете найти ЗДЕСЬ.

Практически сразу после того, как Владимир Уйба стал врио главы Коми, он назначил руководителя своей администрации. Им стал Дмитрий Самоваров, который раньше работал помощником руководителя Федерального медико-биологического агентства России. Это агентство Владимир Уйба возглавлял до 22 января 2020 года.

Дмитрий Самоваров

17 апреля 2020 года на онлайн пресс-конференции Владимир Уйба ответил на один из вопросов «Про Города», что намерен остаться в регионе надолго. Врио главы Коми озвучил, что 13 сентября, в Единый день голосования, планирует избраться на пост главы Коми, и отработать в этой должности минимум десять лет — два срока. Сыктывкарцы восприняли эти планы с некоторой насмешливостью и недоверием. Также Владимир Уйба публично высказался против строительства экотехнопарка на станции «Шиес», потому что этот проект вредит здоровью людей.

Пока врио главы Коми был занят борьбой с COVID-19, сыктывкарские выпускники жили в предвкушении последнего звонка. 15 мая 2020 года неизвестность и желание узнать, состоится ли главный праздник выпускника, заставили школьников записать видеообращение к Владимиру Уйбе с просьбой решить вопрос проведения последних звонков. Врио главы Коми оперативно отреагировал на обращение и успокоил выпускников, отметив, что праздник состоится сразу после проведения ЕГЭ. Он заметил, что с учетом условий безопасности, можно будет собрать выпускников на свежем воздухе.

19 мая 2020 года в своем ежедневном видеообращении Владимир Уйба рассказал, что у него появились аккаунты в социальных сетях. Он отметил, что собирается вести их самостоятельно, но в силу загруженности графика ему иногда будут помогать.

Скриншот со страницы Владимира Уйбы «Вконтакте»

20 мая 2020 года врио главы Коми Владимир Уйба высказался о вопросе объединения трех регионов, включая Коми. Руководитель республики не поддержал такую инициативу, потому что считает, что она должна исходить от людей, живущих в этих регионах. Владимир Уйба уверен, что если принимать подобные решения без учета мнения людей — это заведомо провальный вариант.

24 мая 2020 года руководитель Коми республиканской патриотической общественной организации «Артель» Руслан Искандаров подал заявление в МВД на врио главы Коми Владимира Уйбу с просьбой привлечь его к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАп в связи с нарушением указа обязательного к исполнению, подписанным врио главы Коми о «масочном» режиме. О своем решении Руслан рассказал в статье «ВКонтакте». Сыктывкарец отмечает, что в одной из рабочих поездок на Владимире Уйбе не было ни перчаток, ни масок и прикладывает фотографии. Однако полиция не нашла никаких нарушений и на этом скандал исперпал себя.

Фото со страницы Владимира Уйбы

10 июня 2020 года врио главы Коми опубликовал на своей страничке в одной из социальных сетей пост, в котором выразил радость из-за расторжения договора Архангельской области с ООО «Технопарк», которое занималось строительством мусорного полигона на станции Шиес на границе Коми.

14 августа 2020 врио главы Коми сделал красивый жест, который приблизил его к людям в одно мгновение: Владимир Уйба прописался в Сыктывкаре. Также он поделился, что 1 сентября его сыновья пойдут в одну из сыктывкарских школ.

С 11 по 13 сентября проходили выборы главы Республики Коми, депутатов в Госсовет Коми и депутатов в муниципалитеты. По итогам голосования главой Коми стал Владимир Уйба, который набрал 73,18 процента голосов.

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23 сентября 2020 года прошла церемония инаугурации. Владимир Уйба принес торжественную присягу на русском и коми языках в присутствии депутатов Госсовета Коми, судей Конституционного суда РК, а также доверенных лиц и приглашенных.

Спустя пару дней после инаугурации Владимир Уйба в достаточно жесткой манере сообщил мэрам городов Коми, что им стоит готовиться к зиме тщательно, потому что он планирует оценивать обстановку на дорогах не по докладам, а лично.

На фоне протестов в Беларуси Республика Коми и Республика Беларусь договорились о сотрудничестве 29 сентября 2020 года. Торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное сотрудничество продлится пять лет, а после будет продлеваться автоматически на такой же пятилетний период.

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Несмотря на путешествия по Коми, взятие под контроль самых разных проблем республики, ежедневные видеообращения, Владимир Уйба оказался на последних местах по скорости ответа на обращения граждан по исследованию Центра политической конъюктуры. Глава Коми оказался на 50 из 66 мест в таблице «Скорость ответов глав регионов». Исследование отмечает, что за полноту и оформление ответа на запрос Владимиру Уйбе поставили 10 баллов, однако за скорость он получил 0.

5 ноября 2020 года Владимир Уйба взял на себя управление правительством Коми. Как сказал сам глава, он сделал это, потому что видит, что при формировании бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов стало понятно, что он формируется в режиме жесткого дефицита. Поэтому всю ответственность Владимир Уйба решил взять на себя.

Одним из самых запоминающихся моментов уходящего 2020 года стало перевоплощение Владимира Уйбы в Деда Мороза. 3 декабря 2020 года в этом образе глава Коми посетил детский реабилитационный центр.

rkomi.ru

Одна из самых серьезных проблем Сыктывкара — разбитые лесовозами дороги. 19 января 2021 года Владимир Уйба в своем видеообращении назвал несколько вариантов решения проблемы. Первое — это использование только зимнего вывоза леса. Второе — воссоздание системы сплава по рекам, и третье — подведение железнодорожных путей к местам заготовок и создание тупиков для того, чтобы затем вывозить лес жд транспортом.



10 февраля 2021 года стало известно, что Владимир Уйба выступил с предложением сделать Сыктывкар официальной столицей Республики Коми. Мэр города Наталья Хозяинова согласилась с этим предложением и распорядилась создать рабочую группу, которая займется этим вопросом.

16 марта 2021 года Владимир Уйба объявил начало республиканского благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». Акцию ежегодно организует Республиканский Совет ветеранов.

Кадровые изменения

После того, как Владимир Уйба стал руководителем Республики Коми, произошло огромное количество кадровых изменений. Это одна из причин, по которым Владимира Уйбу довольно активно критикуют.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

9 марта 2021 вместо Романа Полшведкина министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми стал Алексей Кузнецов.

Управление Коми по охране объектов культурного наследия

Начальником управления стала Марина Андреева.

Министерство юстиции Республики Коми

Министром назначен Алексей Осташов.

Министерство здравоохранения Республики Коми

Прежний министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сообщил о своей отставке 9 апреля 2020. В тот же день распоряжением врио главы Коми Владимира Уйбы на должность заместителя председателя правительства Коми – министра здравоохранения была назначена Виктория Филин, возглавлявшая до переезда в республику Центральную медсанчасть № 38 ФМБА России в городе Сосновый Бор Ленинградской области.

Борис Александров в середине апреля был назначен на должность врио министра здравоохранения Коми. Он также выходец из системы ФМБА. Заместителями министра назначены Елена Бударина и Елена Канева из той же организации.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми

Андрея Крикуненко освободили от должности министра строительства и дорожного хозяйства региона 30 апреля 2020 года.

С 1 мая 2020 года исполнение обязанностей министра возложено на Ирину Круглову, первого заместителя министра строительства и дорожного хозяйства республики.

Распоряжением от 25 июня 2020 года министром строительства и дорожного хозяйства Коми назначили Андрея Некрасова.

Министерство национальной политики

23 сентября 2020 Галина Габушева Ивановну стала министром национальной политики Республики Коми.

28 октября она покинула пост, но 5 ноября стала заместителем председателя правительства Республики Коми – министра национальной политики Коми.

Бывший руководитель администрации Сысольского района Роман Носков стал министром национальной политики Коми 22 декабря 2020 года.

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка республики

3 декабря 2020 года Ольга Бабина освобождена от исполнения обязанностей министра сельского хозяйства и потребительского рынка республики. Руководителем ведомства с 4 декабря стал Денис Шаронов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми

Руководителем ведомства назначили Светлану Алябьеву.

Министерство строительства и ЖКХ

20 октября глава Коми Владимир Уйба утвердил структуру органов исполнительной власти. По указу руководителя региона, министерство строительства и дорожного хозяйства Коми переименовано в министерство строительства и ЖКХ. К новому ведомству присоединено министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов региона и переданы функции в сфере энергетики, ЖКХ и газоснабжения. Кроме того, образован отдельный комитет Коми по тарифам. Его возглавила экс-замминистра ЖКХ Анна Тюрнина.

Владимир Уйба освободил Виталия Поправку от исполнения обязанностей министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов и Андрея Некрасова от должности министра строительства и дорожного хозяйства. Объединенное ведомство возглавил Игорь Кузьмичев.

Министерство физической культуры и спорта Коми

Владимир Уйба 20 октября назначил нового министра физической культуры и спорта, освободив от этой должности Николая Бережного. Руководителем ведомства стал Виталий Савилов.

Министерство экономического развития и промышленности Коми

20 октября 2020 года министерство экономики Коми было переименовано в министерство экономического развития и промышленности региона, а еще к нему присоединилось министерство инвестиций, промышленности и транспорта республики и переданы его функции.

Глава Коми с 6 ноября назначил исполняющим обязанности руководителя объединенного ведомства Эльмиру Ахмееву (она на этом посту сменила Константина Плехова – он стал ее первым заместителем). С 13 ноября Эльмира Ахмеева избавилась от приставки «и. о».

Министерство финансов Коми

Галину Рубцову освободили от исполнения обязанностей зампреда правительства – министра финансов Коми. Исполнение обязанностей министра финансов Коми с 26 февраля 2021 года возложено на Александра Комлева, первого заместителя министра финансов Коми.

«Обещалки»

Сыктывкарский правозащитник Эрнест Мезак создал Телеграм-канал «Обещалкин», в котором публикуются обещания Владимира Уйбы, которые так и не были выполнены. На сегодняшний момент их пять. Они касаются строительства школы в Визинге, ежедневного информирования о COVID-19, выплат врачам и строительства детского сада в Пичипашне.

Мнения общественников

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим

— Владимир Викторович Уйба — выдающийся профессионал. Его вклад в развитие РК за такой короткий период времени сложно переоценить. Отличник. Да благословит Господь его дальнейшие труды на благо любимой республики.





Павел Андреев, директор издания «7х7»

— Владимир Уйба пришел в Коми, чтобы победить коронавирус. Прошел год, и если в прошлом марте заболевших считали десятками, то сейчас – десятками тысяч. Очевидно, что вины Уйбы в этом нет, пандемия распространилась по миру, но тогда встает вопрос, а чем же тогда он заслужил стать губернатором? В Коми его никто не знал, опыта управления регионами тоже не было. Заметных прорывов за этот год не случилось, не видно, чтобы жизнь и экономика республики улучшилась. Зато видна тенденция замещения местных успешных руководителей (к кому не было значительных претензий со стороны местных общественников) на неизвестных приезжих. Уволены министр природы Роман Полшведкин и министр финансов Галина Рубцова. Предыдущий ставленник Москвы Сергей Гапликов тоже много заявлял о любви к Коми и обещал прорывы, но как только был отправлен в отставку, улетел и больше не появлялся. Не хочется, чтобы во главе нашего региона были временщики, не связывающие свою судьбу с республикой.

Игорь Сажин, общественный деятель

— Увы, у меня нелестные оценки главы региона. Пока о каких-то результатах говорить не приходится, хотя, например в моем родном селе Вуктыльского района построили новую школу и это произошло именно при Уйбе, хотя при других главах были только обещания. А так кадровая политика какая-то уж больно коррупционно-подозрительная. Распихивать своих людей по сытными местам — это вполне в духе нашего коррупционного времени и наших коррупционных элит. Увы, при Уйбе принимают довольно неэкологичные решения по будущему региона, эти мусоросжигательные заводы, промышленные атаки на туристические и заповедные районы региона. Все это удручает. Попахивает желанием быстрее заработать перед будущим бегством.

Сергей Кулаков, депутат Горсовета

—Делая какие-либо оценки за минувший год, нужно помнить, какой это был год, его очень трудно сравнить с каким-либо другим за последние сто лет. Глава буквально объездил и обходил всю республику, вникая в проблемы людей. Я на опыте личных контактов могу подтвердить, что глава — человек, способный к диалогу с каждым, вдумчивый, пытающийся погрузиться в материал. Мы с главой встречались, обсуждали значимые для города проекты, ни один не остался без внимания.

Мнения сыктывкарцев

Журналисты портала PG11.ru вышли на улицу и узнали у прохожих, как изменилась их жизнь за это время.

Большинство жителей рассказало, что абсолютно ничего не поменялось, а кто-то отметил положительную тенденцию.

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