Владимир Уйба планирует отработать в Коми 10 лет

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба заявил, что планирует остаться в регионе надолго. Так он ответил на вопрос «Pro Города» во время онлайн-трансляции.

По словам Владимира Уйбы, он останется в регионе надолго. В сентябре врио планирует избраться на пост главы Коми, после чего хочет отработать минимум десять лет - два срока. Выборы на эту должность состоятся в Единый день голосования - 13 сентября.

Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года принята отставка Сергея Гапликова с должности Главы Республики Коми. Владимир Уйба назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми.

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